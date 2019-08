Mancha amarilla en el tributo a Egan Bernal, siga el minuto a minuto

Aficionados al ciclismo de todas partes de Colombia se dan cita en la Plaza de Zipaquirá para el gran homenaje al campeón del Tour de Francia Egan Bernal.

El ciclista ya se montó a la tarima, recibe aplausos y dice que no olvidará este día. “Estoy orgulloso de estar acá. Será un día que no voy a olvidar”.

Hicieron un minuto de silencio por el ciclista belga que murió Bjorg Lambrecht durante la Vuelta a Polonia en un aparatoso accidente.

Cantan el Himno Nacional para empezar oficialmente el acto. El clima acompañó el homenaje a Egan, mañana soleada en Zipaquirá.

En traje de calle, camiseta blanca y pantalón negro se dirige a los más de diez mil espectadores reunidos en la plaza de Zipaquirá. Con él, el león que se le otorga a los campeones del Tour.

Zipaquirá es, a esta hora, una mancha amarilla.

Entre los asistentes se encuentran otras leyendas de este deporte a nivel nacional: Zipa’ Forero, José Patrocinio Jiménez, Mauricio Soler, “Cochise” Rodríguez, Fabio Parra, entre otros.

Le mostraron a Egan un video con sus mejores momentos en el Tour de Francia.

Egan tomó la camiseta amarilla del Tour y se la mostró a los asistentes, estuvo acompañado por el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González.

Su primer entrenador, Fabio Rodríguez le dirigió elogios a Egan y recibió la camiseta blanca de manos de su expupilo, es que lo acredió también como el Mejor Joven del Tour.

“Me siento muy orgulloso de ser colombiano, cundinamarqués y zipaquireño”, dijo Egan y los aplausos inundaron la plaza.

“Si a uno le gusta montar bicicleta lo va a hacer bien. Hay que decirle a los niños que crean en ellos, si antes me hubieran dicho que iba a ganar el Tour no lo hubiera creído”, añadió como mensaje a los niños.

“Era un niño que soñaba con montar bicicleta y salir con mis amigos y poco a poco se fue convirtiendo en mi trabajo”, agregó.

Más frases de Egan

“Todo lo que se hace con amor se puede lograr. La clave está en salir y disfrutarlo. A un niño no se le puede pedir más que montar en bicicleta”.

“Desde que yo siga disfrutando el montar en bicicleta, desde que yo siga dando un ejemplo para las personas, la verdad que el ganar o no, no va a ser tan relevante”.

“Mucha gente habla de la nueva era, me comparan con Messi, gracias, que honor. Tal vez yo pueda ganar un Tour de Francia, no estoy seguro de eso, pero seguiré montando bicicleta, esto no es un trabajo para mí porque es lo que me gusta”.

“Para mí la familia lo es todo. Yo trato de hablar seguido con mis papás, mi hermanito, mi novia. Ellos son los que saben los sacrificios que uno hace para estar en forma”.

“No estoy pensando en el futuro, solamente quiero disfrutar el aquí y el ahora. Estoy acá y no pienso en el siguiente año, disfruto estar acá con la gente. Luego pensaré en las otras carrera”.

“Los papás son las únicas personas que están ahí desde siempre: en las buenas y en las malas”.

“Lo que Nairo ha hecho ha sido muy importante para Colombia, él puede ganar un Tour de Francia, hay que esperar. Pero ya ganó un Giro y una Vuelta. A Nairo le diría gracias por tantas enseñanzas y por todo lo que ha hecho por el país”.

“No quiero que ganar un Tour de Francia cambie en algo lo que es Egan. Siempre hay mensajes más bonitos que destructivos y con eso me quedo”.

“Si no me hubiera fracturado no hubiera ganado el Tour, las cosas pasan por algo y hay que sacarle el lado positivo a cosas malas que nos pasan en la vida”.

“Les agradezco a todos por estar acá, este es un momento muy importante para nosotros y para Colombia. Estoy muy orgullo de ser zipaquireño”.