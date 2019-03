“Me llena de ilusión”: Iván Sosa sobre Sky

En febrero pasado, tras batirse en el ascenso al Alto de Las Palmas con Miguel López (Astana), y donde incluso se cayó, Iván Ramiro Sosa fue uno de los corredores más aplaudidos tras la clausura del Tour Colombia en Antioquia.

“Con razón el equipo Sky no quitó la mirada en él y luchó hasta contratarlo”, fue uno de los comentarios que se escucharon entre la multitud hacia Sosa, que terminó subcampeón de la competencia, a solo cuatro segundos de diferencia con López. Aunque su esfuerzo no quedó en vano al lograr el título de la montaña.

En días recientes, en la París-Niza, los elogios para Sosa fueron mayores, más allá del lugar (41°) en que finalizó.

Tras la clausura, su compatriota Egan Bernal lo buscó, y mirándolo fijamente a los ojos y cogiendo sus brazos, le dio gracias por el trabajo que hizo para poder consagrarse en la prueba francesa.

El desempeño de Iván Ramiro ha sido tan destacado en el Sky que esta escuadra lo nombró el mejor corredor del mes pasado.

En charla con el cundinamarqués, el chico que hace parte de la generación de oro del ciclismo colombiano, dice que vive momentos mágicos en el elenco británico, que se esfuerza para aportar su talento a sus líderes y también para figurar como ellos.

Desmiente que firmó contrato para correr con Trek, pese al mensaje en sus redes diciendo que desde esta temporada se uniría a ese cuadro estadounidense. La negociación de su agente, finalmente, lo enrutó en el cuadro inglés al lado de figuras como Chris Froome y Bernal.

Las vueltas que da la vida. Hace un año empezaba a deleitar con su talento en el equipo Androni, y ahora está en el más poderoso del ciclismo mundial...

“Es chévere, el año pasado di un paso que ni yo mismo esperaba. Me impresionó mucho la forma de crecer como corredor. No olvido que más joven casi me retiro del ciclismo al sentir que no rendía y más cuando los compañeros me dejaban atrás, pero me fortalecí gracias al apoyo de mi familia. Estar en Sky me motiva a seguir trabajando”.

En referencia a ello, ¿qué cambios ha tenido?

“Muchas cosas, entre ellas estar más concentrado en cada detalle de lo que se realiza, en hacer el trabajo bien porque pienso que al final eso es lo que cuenta y queda”.

Y más en un escuadrón en el que ya le vienen dando oportunidad de figurar...

“Sí, estar en el mejor equipo del mundo me llena de optimismo y ganas para hacer todo mejor. Me esfuerzo a ver si puedo lograr un cupo para ir al Giro de Italia u otra carrera de las grandes este año”.

Hasta Nicolás Portal, director deportivo de Sky, dice que buscan que a futuro usted y Bernal se conviertan en una dupla ganadora, como Froome-Geraint Thomas, ¿qué opina de ello?

“Esas palabras generan confianza, ilusión, alegría, motivan. Desde que estaba en Androni compartí buenos momentos con Egan, siempre haciendo las cosas bien para salir adelante”.

¿Qué opina de la disputa de grandes equipos para hacerse a sus servicios?

“Es bueno, son cosas que se ganan. La idea es seguir metiéndosela toda para que todo salga de la mejor manera”.

Claro, pero ¿cree que tras la racha triunfal que tuvo en 2018 también llegó un momento de preocupación por lo que se dijo que recalaría al Trek?

“Las cosas no fueron como mucha gente decía, para quedar bien ellos. Todo se interpretó mal porque yo no llegué a firmar ningún contrato, y en ocasiones, cuando me metía a internet a leer, veía páginas y yo decía: ‘hombre, cómo afirman que es oficial que Iván Sosa firmó esto’ y a los dos días sacaban otra noticia en esos mismos portales. No es que lo que pasó me haya afectado, pero sí generó en mí incertidumbre. Yo prefiero dejar ese tema en el pasado”.

Sí, porque se generó toda una novela...

“Claro, porque la gente no sabía qué creer al final y me estaban mirando como el malo del paseo; por fortuna todo quedó bien”.

Ahora en Sky tiene la oportunidad de imponer su talento, ¿pero es consciente de que también hay corredores ilustres?

“Por su puesto, por ahora lo más importante es aprender al lado de estas personas tan grandes, sobre lo otro hay que esperar que las cosas se den”.