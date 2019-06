El ciclista vallecaucano Járlinson Pantano anunció su retiro del ciclismo profesional luego de la sanción temporal impuesta por la Unión Ciclista Internacional por positivo en un control antidopaje realizado el pasado 26 de febrero, fuera de competición.

“Ha sido una situación muy dura, jamás esperé que fuera a terminar así mi carrera deportiva. Es un proceso muy difícil, sin duda que ha sido el momento más complicado en mi carrera”, comentó el pedalista de 30 años en charla con el espacio ‘Ciclismo sin limites’ de Caracol Sevilla.

Sobre la sanción que recibió, el corredor caleño aseguró que es inocente del supuesto dopaje del que lo acusan. “Tengo la conciencia tranquila. Son muchas cosas que me pregunto. He tenido un año complicado con problemas de salud, en esta temporada me descubrieron otros dos virus, quiero aclarar que la eritropoyetina es inyectada y no sé como entró a mi cuerpo”, agregó el ciclista que en el último tiempo militó en el equipo estadounidense Trek-Segafredo.

Pantano había dado positivo por EPO y el control fue realizado por la CADF, organismo independiente encargado por la UCI, en la estrategia antidopaje aplicada al ciclismo.

“Hay muchas cosas que no me cuadran. Di positivo el 26 de febrero, el 10 de marzo me hicieron un control, antes en enero me habían hecho otro y en ninguno resultó nada malo. Tengo más de 60 controles en mi pasaporte biológico y nunca hubo alteraciones, además tengo una fundación de niños y siempre les he inculcado el cero doping”, acotó Pantano.

El caleño había participado en esta temporada en el Tour Down Under, la Cadel Evans Race, el Herald Sun Tour, el Tour du Haut Var, la París-Niza y la Volta a Catalunya, en la que abandonó en la primera etapa.

“Tenía dos años de contrato más. Nunca me dopé, no tenía la necesidad de hacerlo. Me siento engañado, no voy a seguir luchando con la UCI porque simplemente cuesta mucho dinero la defensa del caso y no pienso gastarme el patrimonio de mi familia. No tengo que demostrarle nada a nadie, ya lo que hice en el ciclismo lo logré, vivo muy agradecido con el ciclismo, se vivieron años maravillosos, me quedo con los buenos recuerdos y gracias a todos por el apoyo”, concluyó Járlinson.

En su carrera ciclística, el vallecaucano alcanzó triunfos de etapa en el Tour de Francia, en 2016, en el Tour de Suiza, ese mismo año, y en la Volta a Catalunya, la pasada temporada.