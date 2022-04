Johan Colón (Orgullo Paisa) se consolida como uno de los pedalistas más sobresalientes del lote nacional en la presente temporada.

Este martes, en el inicio de la edición 17 de la Clásica de Rionegro, se convirtió en líder luego de imponerse al sprint en el recorrido de 110 kilómetros tras un circuito por las principales calles del municipio del Oriente.

El sucreño, que encontró en Antioquia (2018) la oportunidad de mostrar su talento en el ciclismo, vive, a sus 26 años de edad, su etapa más dulce en el profesionalismo.

En enero pasado, el sincelejano ganó fracción en la Vuelta al Táchira (Venezuela), mientras que a comienzos de marzo, en la Vuelta al Tolima, logró doblete.

En Rionegro, donde sumó su triunfo 13 desde 2015, Colón, gracias a su velocidad, superó en los metros finales y con un tiempo de una hora, 59 minutos y 10 segundos, a Óscar Quiroz (Colombia Tierra de Atletas), segundo, y a Alejandro Osorio (Mixto 1).

Y saber que en 2017, ante la dificultad de no hallar equipo, Colón estuvo a punto de retirarse. “Siento una alegría enorme, considero que este ha sido mi mejor año como corredor, el trabajo trae la recompensa. También resalto la labor de mi elenco, porque confían y creen en mí”, indicó el deportista, que en 2021 obtuvo fracción en el Clásico RCN.

“He pasado por momentos difíciles, hasta pensé en retirarme del deporte porque debía aportar en casa y no tenía la forma al no encontrar un conjunto para competir. Pero en 2017 logré ir a México y desde 2018 estoy en Antioquia, donde me tuvieron paciencia y ahora se ven los frutos”, agrego el velocista.