Nuevo campeón

Jonas Vingegaard, de 25 años, ha sabido dar el salto del segundo puesto, que consiguió el año pasado siendo un desconocido y sin apenas palmarés, al primero, logrado con personalidad y apoyado en la potencia de su equipo. La transformación de este joven danés, que sus allegados describen como tímido y reservado, hace presagiar que un nuevo campeón ha llegado al pelotón internacional, lo que alimenta la rivalidad para las próximas ediciones.

El “caníbal” que no sació su apetito

Cuando el año pasado el esloveno Tadej Pogacar celebraba su segundo Tour consecutivo no se vislumbraba ninguna situación en la que no prosiguiera su racha. Entronizado como el heredero del belga Eddy Merckx, conocido como “el caníbal” por su ambición de ganarlo todo, se ha estrellado contra la fortaleza del Jumbo y de Vingegaard y ha frenado su meteórica progresión. Es la primera vez que no gana el Tour en tres participaciones, aunque anuncia que volverá con fuerzas renovadas y con la lección aprendida de los errores de este año.