Molano, tras arribar segundo, se mostró tranquilo y optimista por el nivel con el que se encuentra, sobre todo luego del frenón competitivo que tuvo al ser atropellado por un auto en marzo pasado.

“Felicito a mis compañeros por la labor realizada. Quedé solo en el sprint luego de la caída que tuvo un hombre del equipo EF. Me lancé por la victoria pero sabemos que Kaden Groves es muy fuerte y la suerte estuvo de su lado porque salió a mi rueda. Lo importante es que me siento bien, con buenas piernas y tras parar tanto tiempo porque la condición no se recupera tan fácil, ya vendrá la etapa para nosotros”, se ilusiona Molano, ganador de la etapa final de la Vuelta a España en 2022.