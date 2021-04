“Para la realización de este certamen hicimos un esfuerzo grande para aceptar esta cifra alta de participantes, y eso que se quedaron otros cerca de 60 deportistas por fuera. Los equipos llevan meses de inversión para estar en el evento, y sería más doloroso para ellos, en medio de la situación que se vive, que no lograran participar”, expresó Hernando Zuluaga, vicepresidente de Fedeciclismo.

Fuerte y motivado

“Es una carrera demasiado difícil, el nivel de los pedalistas en el país cada día aumenta más. De mi parte, gracias a la experiencia adquirida como a la buena preparación hay motivación para hacer un buen trabajo”, comentó Óscar Dubián, quien en la competencia anterior fue campeón de la montaña y por puntos y se adjudicó dos etapas.

“El aprendizaje adquirido en los tres años corriendo con la élite me permite soñar en grande. Las expectativas son altas, y mucho más porque los directores me dieron la confianza y el resto de muchachos se encuentran fuertes. No sé cuál podría ser la fracción clave en la carrera, lo importante es levantarse con ánimos todos los días y dar lo mejor de sí”, agregó Galvis, de 20 años de edad y natural del municipio antioqueño de San Rafael.

También sobresalen, como reseñó Fedeciclismo en su sitio web, Rafael Pineda (Colnago CM Team), sus compañeros Juan Esteban Martínez, Juan Esteban Guerrero y Roosbelth Rojas; además de Didier Merchán, Jeisson Casallas y el campeón de la Vuelta de la Juventud 2019, Jesús David Peña (Colombia Tierra de Atletas).

A la vez se destacan Anderson Arboleda (EPM Scott), Juan Alejandro Umba (Indeportes Boyacá Avanza), Juan Pablo Sossa (Sundark Arawak), Alex Juan Pablo Zapata (Supergiros Alcaldía de Manizales), Jhony Millán (Bicicletas Strongman), Alejandro Ramírez (Liga de Ciclismo de Antioquia) y Heberth Alejandro Gutiérrez (UAE Team Colombia)