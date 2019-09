Lesionada, Lorena marchó para ser quinta del mundo

Los calificativos para describir la actuación de la colombiana Sandra Lorena Arenas en el Mundial de atletismo en Doha se quedan bien cortos.

Ella, por su parte, señala que fue una presentación grandiosa. Y no se equivoca, pues el quinto puesto que logró ayer en los 20 kilómetros marcha, y la manera como los desafío, merece solo elogios.

“Estaba lesionada, competí así y encima me caí durante la prueba, así que creo que ha sido un gran resultado. Tuve problemas de cadera cuando llegué a la concentración de España, luego en la tibia, así que estoy muy feliz”, declaró en la meta la deportista que nació hace 26 años en Pereira, pero que halló en Antioquia el apoyo para seguir con paso firme en la actividad atlética.

La marchista, primera del país, en las diferentes disciplinas, en lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, cruzó la meta con un tiempo de una hora, 34 minutos y 16 segundos.

El podio fue todo chino: Hong Liu, primera (1:32.53); Shenjie Qieyang (1:33.10), segunda; Liujing Yang (1:33.17), tercera. La brasileña Erica Rocha finalizó cuarta (1:33.36).

En charla con EFE, la colombiana pensó que no iba a poder competir pero nunca perdió la esperanza. “Dios es muy grande y me permitió participar de esta manera, aunque me recomendaron que no lo hiciera. Es un resultado muy bueno porque estar entre las cinco mejores y lesionada es algo grandioso. Me gustan las cosas cuando son duras. Mis padres me enseñaron que las cosas se ganan con berraquera, y así lo hice”, agregó Arenas .