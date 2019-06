Con el objetivo de guardar seguridad de los participantes, se tendrán cierres de vías parciales y totales entre las 6:00 y 10:00 de la mañana.

Gracias al trabajo mancomunado de los organizadores del certamen benéfico-deportivo, la Administración Municipal y las autoridades de la Secretaría de Movilidad y de Policía de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, se definieron los sitios y horarios para los cierres viales, con la salvedad de que las calles se abrirán al paso de los últimos ciclistas.

De esta forma, a partir de las 6:00 a.m. y 8:00 a.m. estará cerrada la calle 38 Sur entre carreras 43A y 29. Es decir, desde el parque hasta el Hospital Manuel Uribe Ángel. Desde allí, calle 36D Sur, y hasta la Transversal Intermedia, carrera 27, la restricción será entre las 6:30 a.m. y las 8:00 a.m. Finalmente, entre esta Transversal y el alto de El Escobero el cierre será total hasta las 10:00 a.m.

El ascenso de 10.5 kilómetros contará con la participación de ciclistas élite y aficionados desde los 15 años, que enfrentarán la cuesta en bicicletas de ruta o montaña en 12 categorías, establecidas por la organización de acuerdo con la edad, el género y el tipo de bicicleta empleada.

Las inscripciones en línea se recibirán hasta este viernes 7 en el sitio http://clasicoelcolombiano.com/inscripciones/ y, quienes se hayan matriculado por este medio deben reclamar el kit oficial en la sede de El Colombiano, Avenida Las Vegas, Envigado, hoy hasta las 8:00 p.m. Allí también habrá inscripciones presenciales.