Mariana Pajón reinó en la cuarta válida de la Copa Europea de BMX

Hace pocos meses, después de recuperarse de una lesión en el pulgar de la mano derecha tras una caída mientras entrenaba y en la cual perdió por varios minutos el conocimiento, Mariana se mostraba reflexiva y sensata cuando se le preguntó si su prioridad deportiva era volver a unos Juegos Olímpicos, justas en las que es la reina del BMX con dos preseas doradas y una plateada.

“Honestamente, voy carrera por carrera, como me vaya sintiendo y lo que me diga mi cuerpo, pues en cada golpe o en cada esfuerzo sufren las articulaciones, la espalda... y eso obviamente te lo va cobrando el tiempo. Soy muy realista de mi futuro, entonces no me pongo por ahora la presión de pensar tan lejos, pues falta mucho y pueden pasar muchas cosas”, contó.