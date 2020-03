Supermán López, a la espera de que le realicen prueba para descartar covid-19

El ciclista boyacense Miguel Ángel López declaró en diálogo con Antena 2 sentir preocupación al no haber recibido respuesta de las autoridades sanitarias para realizarse el examen que confirme o descarte el contagio de coronavirus, toda vez que el pedalista llegó al país hace 10 días luego de haber estado en Cataluña, Francia y Portugal.

“Estoy preocupado porque he visto que le han hecho controles a otra gente que ha llegado de Europa pero a mí no me han realizado ningún examen”, señaló el corredor del Astana, quien contó que solo hasta este sábado las autoridades se pusieron en contacto, hablaron con su esposa y le señalaron que tenían que esperar a que López o ella presentaran algunos síntomas para realizarles las pruebas respectivas.

Aunque Supermán manifestó que no presenta ningún síntoma, dice sentirse preocupado por la cantidad de casos que también fueron asintomáticos y posteriormente arrojaron positivo por covid-19.

“Esperemos que todo esté bien y que no pase nada. A mí me preocupa porque mucha gente puede tener el virus y no siente nada. Yo venía de una zona de Europa donde más está la pandemia. Para mí que debieron haber hecho un examen para ver si tenía o no tenía, pero no han hecho nada y aquí seguimos”, expresó.

Eso sí, consciente de los riesgos que puede tener tanto él como su entorno, desde que arribó a Colombia se encuentra en aislamiento junto con su esposa e hijos, entrenando en casa.