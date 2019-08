Nairo suma 39 victorias en categoría profesional

Por eso la pérdida de la camiseta de líder de López, quien conservó la de mejor joven, no fue tan dolorosa, pues el número uno del equipo Astana se mantiene como favorito el título.

Este lunes se espera una jornada más tranquila que la de ayer, esta vez entre la ciudad juguetera de Ibi y la capital de la provincia, Alicante, donde todos los que se consideren velocistas deberían estar presentes en el kilómetro final. Entre ellos, el colombiano Fernando Gaviria.

La línea de llegada apenas presenta dificultades en el trazado por lo que las formaciones con aspiraciones podrán realizar su trabajo de preparación del esprint para dejar a su mejor hombre en la mejor posición posible.

Esta tercera etapa se disputará sobre un recorrido de 188 kilómetros en la que únicamente se afrontarán dos ascensos a puertos de tercera categoría, aparentemente sin mayor trascendencia.

Aunque las bonificaciones podrían entrar en juego y provocar algún cambio en la general, no parece probable que tras la selección de la segunda jornada los aspirantes a la victoria final se muevan en un terreno que no es el suyo.

Roche ya había lucido en una ocasión el jersey de líder de la Vuelta, durante un día en 2013. “Estoy muy contento, no tengo palabras, la verdad. Esta mañana no lo tenía pensado, empecé a pensarlo en los últimos 20 kilómetros, ya en la escapada. Estoy satisfecho con este jersey, voy a disfrutarlo mañana (hoy). Intentaré mantenerlo lo que se pueda. La última vez que dije esto me duró un día, espero que esta vez pueda tenerlo algunos más”, afirmó el ciclista irlandés nacido en Francia