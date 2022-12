“Al final el ciclismo es de ciclos. Pienso que lo que se está presentando no tendrá mayor transcendencia y que en algún momento se tendrá que controlar la situación porque si no todos los jóvenes terminarán retirados como está pasando en la actualidad”.

“Hay demasiada presión para los corredores del presente. Es que con lo que vienen haciendo por ejemplo Remco, Tadej o Ayuso, los equipos grandes creen que son los jóvenes los que van a rendir y no los viejos. Y pasa que con Roglic, Quintana, Urán... también se puede llegar a un rendimiento alto. Los elencos están buscando a un nuevo Pogacar, pero no todos los jóvenes, incluso los europeos, van a llegar a ser como él”.

Higuita, que este año disputó la Vuelta a España (23°), señala que se están saltando los procesos deportivos.

“Lo que está pasando es que los equipos WorldTour están contratando pedalistas muy jóvenes, colombianos, porque saben de la calidad que tienen, pero en realidad se saltan los procesos”.

Y recuerda que el ciclismo europeo es totalmente diferente al nuestro.

“Quieren coger corredores que no llevan ni una carrera en Europa. Entonces los deportistas no se adaptan rápido y hoy en día en la máxima categoría no hay tiempo de espera. De inmediato tienes que saber lo que se debe hacer en el lote, saber comportarte, tomar buenas decisiones... Si no cuentas con esa experiencia se cede terreno”.

El pedalista, que creció en el barrio Castilla de Medellín, dice que se deben cuidar los procesos desde las categorías infantil, prejuvenil, juvenil, incluso en la sub-23.

“No se puede reventar al ciclista joven. Desde mi época he conocido a pelados que los han sobreentrenado desde los 15 años con 250 kilómetros y llegan a la sub-23 y ya no tienen un mejor rendimiento. Ojalá que a futuro se sacara una Selección sub-23, y que pueda correr todo el año en Europa para que se puedan adaptar mejor”.

Sergio Andrés cree que el corredor debe cambiar el método de trabajo para lograr grandes éxitos.

“Por ejemplo yo inicié en el velódromo, y hoy en día dicen que los trabajos de pista no sirven, y están equivocados, pues esta modalidad te da un nivel de agilidad demasiado alto. Además, sería bueno que en las carreras haya recorridos con más circuitos, todo esto permite adquirir destreza, técnica...”.

Para Higuita, escuchar que dos de los grandes ciclistas en la historia de Colombia, como lo son Rigoberto Urán y Nairo Quintana, dicen que en él ven a uno de sus relevos del ciclismo en el país es sinónimo de orgullo.

“Desde pequeño trabajé para poder estar con los grandes, para compartir en importantes eventos con ellos, para integrar un equipo bueno. Que la gente crea en mí, y me empiece a tener como referente es una motivación más para luchar con optimismo, pues sé que puedo ser ejemplo para las generaciones que vienen, especialmente de barrios vulnerables, en los que no es imposible que salga un campeón”.

Manifiesta que su consolidación se debe a la disciplina que ha tenido.

“Llegar a este punto es duro, pero mantenerse ahí es una tarea titánica. La misión es no relajarse. Si uno se ha sacrificado para lograr un cupo en un equipo World Tour, se debe trabajar más fuerte, porque si se bajan los brazos te devuelven de inmediato para Colombia, ya que el ciclismo de ahora es de resultados, de estar concentrado y preparado todos los meses de competición. Si la persona afloja da ventajas. La disciplina es el secreto”.

El antioqueño, que comenzará la temporada en la Vuelta a San Juan (Argentina), del 22 al 29 de enero, tiene como reto principal en 2023 figurar en una prueba de tres semanas. “Debo esperar a que saquen el recorrido de la Vuelta a España, hay que tener prudencia, pero mi deseo es seguir entregándole alegrías a mi país”.