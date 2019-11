Sevilla alarga su legado

Llegar a los 43 años y mantenerse firme en un deporte tan exigente como el ciclismo es de guapos. En ese reducido grupo está el colombo-español Óscar Sevilla, quien acaba de firmar contrato por otro año con el Team Medellín.

Ya son cuatro temporadas con la escuadra paisa y 23 como profesional que hacen de este corredor un ejemplo para los jóvenes, muchos de los cuales han aprovechado sus enseñanzas. Así lo ratifica Harold Tejada (en el 2020 se vinculará al Astana), quien define a Sevilla como “un líder capaz de afrontar todos los retos; un buen amigo y excelente profesional”.

Pero, ¿cuál es el secreto del pedalista español para conservar su calidad? Él señala que es una mezcla de “profesionalismo y compromiso con lo que se hace”. Agrega que la longevidad en el deporte depende de cómo se haya llevado la vida, del cuidado personal.

“Me siento privilegiado –anota Sevilla– y agradecido por el respaldo. Continúo en la alta competencia porque amo el ciclismo y porque aún me rinde. Si yo viera que ya no hay energías, no aceptaría”. Apunta que es uno más del grupo y está ahí “para ganar o ayudar a los compañeros con transparencia, para organizar el equipo, orientar a los jóvenes y motivarlos. Me siento vigente, con la ilusión viva”.

Uno de los aspectos que más reitera es la pasión, algo para él imprescindible en el ciclismo y en la vida: “No se puede decaer cuando surgen tropiezos; hay que sacar fuerzas para entrenar bajo el sol o la lluvia, acompañado o en la soledad de la carretera; correr con pasión”.

No es fácil después de estar montado en una cicla cuatro y cinco horas diarias en la mañana y tras el descanso, irse al gimnasio por la tarde como él lo hace, rutina que comprobaron pedalistas como Sergio Luis Henao, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Fernando Gaviria y Egan Bernal, quienes se nutrieron de su compañía.

Respeto en el lote

Su actual entrenador, José Julián “Chivo” Velásquez, dice que “Sevilla es un paisa de verdad” y que le renovaron por varias razones: rendimiento actual, liderazgo en el pelotón con sus compañeros, la adecuada toma de decisiones en competencia, y por la admiración y respeto del que goza en el lote como ciclista y persona. “Son pocos los que, a su edad, conservan ese nivel, como lo acaba de demostrar al ganar el Clásico RCN, ser tercero en la Vuelta a Colombia y brillar en Chile, China y Argentina; es un apasionado por montar en bicicleta”, dice el “Chivo”.

Este es el Óscar del ciclismo, quien echó raíces en Colombia y es tajante al manifestar que, por ahora, está fuerte y que no se quiere atormentar pensando en la fecha del retiro, ese que solo definirá tras escuchar su cabeza y cuando sienta que corre más por obligación que por pasión. Mientras tanto quiere seguir defendiendo con orgullo al Team Medellín, “y dando todo, gane o pierda”.