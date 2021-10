A sus 45 años de edad, Óscar Sevilla no solo posee la fuerza sino que mantiene el deseo de ser competitivo en el ciclismo de alta competencia.

Una pregunta ha sido frecuente para él en la última década. ¿Cuándo será la fecha de su retiro?

Pero el gozar de la bicicleta, el sentirse “joven” para este desgastante deporte y sus sorprendentes resultados, son las mejores respuestas para pedalear con mayor firmeza.

Continuar en la élite del ciclismo, afirma, es su mejor premio. Ganar en donde esté sigue siendo una ilusión, mas no su prioridad.

En el actual Clásico RCN, en el que fue el primer líder, se podría convertir en el segundo corredor con más títulos en la tradicional carrera colombiana, al lado de Rafael Antonio Niño (5), hoy técnico en el equipo Ebsa de Boyacá. Pero el colombo-español, uno de los líderes del Team Medellín, manifiesta que más allá de récords, lo que busca es ser fuente de inspiración para compañeros y jóvenes corredores que ante él ya empiezan a evidenciar talento.

De nuevo las miradas se posan ante usted como favorito para ganar el Clásico...

“Es un Clásico difícil, de saber correrlo, debido a su recorrido montañoso, con etapas cortas para hacer tácticas y tratar de no cometer errores. El Team Medellín llegó bien preparado para el reto, quiero aportar experiencia a corredores como Tito Hernández -actual campeón-, Fabio Duarte y Brayan Sánchez, que han demostrado que son capaces de conquistar carreras grandes. Tenemos ilusión de vencer, eso sí, con respeto a todos, pero sin miedo. Vamos a luchar para estar en lo más alto del podio. Si podemos vencer sería estupendo, pero sino, que quedé la tranquilidad de que se dio todo para lograrlo”.

Si bien ustedes son firmes candidatos al título, ¿a quiénes observa como fuertes rivales en la prueba?

“Es un Clásico para escaladores, con etapas de montaña, una tras de otra, y subidas cortas. Si fueran más largas quizá cambiaría un poco el cuento. En ese sentido veo fuertes a los representantes del Colombia Tierra de Atletas, que vienen dominando esta última parte de la temporada, entre ellos Darwin Atapuma y Brayan Hernández. También a Juan Pablo Suárez, Aldemar Reyes (EPM) y Salvador Moreno (Orgullo Paisa). No faltarán sorpresas ante tanto talento que emerge en este país”.

¿Cuál es su secreto para seguir vigente?

“Se trata de disciplina y sacrificio. Los años pasan, pero si sigues trabajando sin excusas puedes rendir. Es obvio que de a poco bajas nivel, pero el esfuerzo y constancia dan sus frutos. Me siento orgulloso de que llevo buen tiempo luchando con diferentes rivales. Competí contra Santiago Botero, Víctor Hugo Peña, Álex Cano, Mauricio Ortega y hasta con niños como Miguel Ángel López o Yesid Pira... Ganar o ser segundo o tercero dice mucho, tener ilusión es la clave, así como el entorno del equipo. Me siento joven, con chispa”.

O sea que hay Óscar Sevilla para rato...

“Pienso en el día a día. No soy el niño que decía voy a ganar esto y aquello, no. Pienso ahora en disfrutar, creo que puedo aportar mucho todavía, amo este deporte. No quiero que un sueño se convierta en una pesadilla o una obligación. En el momento que me levante y sienta que ya no puedo dar lo mismo que antes tomaré la decisión de retirarme. Sé que queda menos que más, pero aún quiero correr el año que viene y de ahí en adelante vamos a ver qué pasa”.

¿Para usted qué es más duro, prepararse o competir?

“Correr tiene todas las satisfacciones del mundo: la prensa, fotos, amigos, aplausos, reconocimiento, masajes... Pero entrenando y solo es más complicado, tragas mucha miseria, aunque esto es clave porque así sea lloviendo, haciendo sol y por más de cinco horas pedaleando, te fortalece y te da la disciplina para después triunfar”.

¿Qué consejo les da a las promesas de este deporte?

“Que tengan ilusión, que sueñen en grande, pues con trabajo pueden escalar alto. He visto corredores con mucho talento, y apenas consiguen algo se empiezan a relajar y a sentirse figuras. Lo primero que deben tener es humildad y ser profesionales hasta que le pongan punto final a sus carreras deportivas”.

Su compañero José Tito es el vigente campeón del Clásico, ¿trabajará para él o cree que puede luchar por su quinto título del certamen?

“Los récords son bonitos, pero en el Team Medellín no buscamos eso a título personal. Tito está en su mejor momento y lo demostró al ganar la última Vuelta a Colombia. No es líder único, podemos ganar con otros corredores. El equipo es lo primero”