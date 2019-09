Terminó la Vuelta a España y Colombia se quedó sin podio ¿por qué?

El ciclismo colombiano adquirió tanta fuerza y poder en el ámbito mundial en los últimos años, que hoy, cuando terminó la Vuelta a España, no es raro ver comentarios de crítica y hablando de fracaso contra los representantes nacionales.

Sin embargo, pese al favoritismo con el que llegaron a la edición 74, sería indolente hablar de decepción cuando se les vio batallar de principio a fin, liderar la competencia (4 días), ganar etapas (2) y mantener una incesante ambición para terminar como los mejores.

Observar a Nairo Quintana (Movistar) en el cuarto lugar de la general, luego del desgaste acumulado en el reciente Tour de Francia (8°), y a Miguel Ángel López (Astana) en el quinto, en la carrera que tuvo hoy el paseo de la victoria rumbo a Madrid, merece también un reconocimiento.

“Es fácil ir a rueda y esperar a ver qué pasa, pero por mi parte prefiero probar, porque si no lo intento no sé cómo estoy realmente y qué posibilidades tengo. Que no diga la gente que uno no se exigió al máximo”, así se expresaba Quintana en días recientes, y quien luego, pese a presentar problemas de salud y estar a 7.43 del sólido líder Primoz Roglic (Jumbo), se volvió a meter en la pelea por el podio en la fracción 17 al lanzar un feroz ataque con el que escaló al segundo lugar de la general. Ayer, en la batalla final, sobre un recorrido montañoso de 190 kilómetros entre Arenas de San Pedro y Plataforma de Gredos, el boyacense cedió el tercer lugar frente al corredor más joven de la presente cita, el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

“En unas gozamos y en otras nos toca sufrir... Así es la vida”. Palabras sabias de Nairo que encajan a la perfección en un deporte incierto como es el ciclismo, en el que no hay nada escrito hasta que se pasa la línea de sentencia.

¿Pero por qué esta vez los corredores colombianos no lograron imponer su regularidad y tener una mejor posición en la general? Aquí, cuatro de las razones.

1. Roglic, intratable

Colombia sonaba fuerte para conquistar la prueba debido al terreno montañoso del certamen, a la nómina presente y a la ausencia de otras figuras como Chris Froome, Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali y Egan Bernal.

Sin embargo, sí actuó otra que ya había dado señales de su categoría, el esloveno Primoz Roglic, tercero en el Giro de Italia esta temporada.

“Se defiende en la altura, sobre todo en los finales explosivos, y saca provecho de sus condiciones en la modalidad de contrarreloj. Además llegó más descansado que otros y enfocó su preparación en la carrera, allí puede sacar diferencia ante los colombianos”, comentaba el director español Vicente Belda.

Y efectivamente Roglic fue la piedra en el zapato para los demás deportistas. No mostró fisuras cuando la carretera se empinó. Supo controlar los ataques de sus rivales en ese terreno, y desde la crono en Pau, en la jornada diez y la cual ganó, nunca vio en riesgo su liderato.

“Si bien él es un corredor joven para el ciclismo -hace 8 años practicaba esquí- no lo es para el deporte. Entonces ya tiene una fundamentación y preparación física y mental para el sufrimiento y exigencia. A pesar de que no tenía un súper equipo, logró mostrar solidez en los momentos que los rivales lo atacaban”, comenta José Julián Velásquez, técnico del Team Medellín.

“Nunca entró en desespero, pero sí puso a sus contrincantes en desespero. Esa es una de las razones del porqué ninguno de los colombianos entraron al podio, mentalmente también los batió”.

2. Despertar de otra promesa

Si el país de los escarabajos impresiona, hay otro que empieza a ganar respeto como Eslovenia. Además de Roglic, su compatriota Tadej Pogacar (UAE) dejó con la boca abierta a propios y extraños.

Llegó a la competición como el más joven (20 años y 337 días) y no solo fue el mejor en ese ítem sino que obtuvo tres etapas, la última ayer tras lanzar un ataque incontestable a 38 km de meta que dejó a Nairo sin podio y a López sin la camisa blanca que visten los menores de 25 años.

“En el ciclismo no es que sea necesario tener mucha edad para lograr grandes resultados, y entre los ejemplos están Nairo o Egan, que siendo jóvenes alcanzaron importantes cosas. Cada quien tiene su época y su tiempo, y ahora acontece con Pogacar, que se muestra como otro fenómeno. Eso no quiere decir que a los 30 años rinda igual”, dice Luis Felipe Laverde, corredor del GW Shimano.

3. Caídas, otro obstáculo

Dicha adversidad es común en el ciclismo, y los colombianos, cuando mejor estaban rodando, fueron víctimas de ellas. Primero con Rigoberto Urán, que se retiró tras un accidente en la sexta jornada rumbo a Ares del Maestrat y que le ocasionó lesiones en la clavícula, omoplato y perforación en el pulmón.

Luego con “Supermán” López, para muchos el primer candidato al título tras ser tercero en la pasada Vuelta y quien en la actual, en la novena fracción que terminaba en alto en Cortals d’Encamp, había dejado rezagados a sus oponentes, pero una caída no solo hizo que le descontarán la diferencia que les llevaba -unos dos minutos- sino también perder tiempo en meta. Ese día ganó Pogacar y López arribó a 1.01.

“Le da a uno tristeza por López, porque a mi manera de ver fue el que más batalló. Después de ese infortunio luchó por el primer puesto pero el desgaste le pasó factura”, comenta el técnico Raúl Mesa, del EPM.

4. ¿Y el líder de Movistar?

Hoy terminó la Vuelta y la gente se pregunta aún quién en realidad era el líder de Movistar, si Nairo o Alejandro Valverde. Finalmente este último, el más veterano del certamen con 39 años, terminó en el segundo cajón del podio.

“Percibo que en ningún momento se vio un Movistar unido, buscando algo grande como equipo. Se observaba a unos con Valverde y a otros con Nairo”, agrega Mesa.

Después de cruzar hoy la meta en Madrid, luego de 106.6 kilómetros desde Fuenlabrada, Roglic se convirtió en el primer esloveno en reinar en la Vuelta y en una carrera de tres semanas.

Por Colombia queda un sinsabor tras un notable esfuerzo que no trajo su recompensa. “En unas se gana, en otras se pierde”, dice Nairo.