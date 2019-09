¡Qué cumple!

La fiesta en el podio del Team Medellín tras la victoria de Óscar Sevilla, más allá de celebrar su triunfo individual en el Clásico RCN, o el cumpleaños número 43 del corredor colombo-español, es la forma de festejar la gran temporada que han realizado hasta ahora.

Ya son seis los títulos alcanzados por la escuadra paisa en este 2019, logros que hablan de un trabajo comprometido durante sus tres años de creación, que esperan no sean los últimos mostrándole al mundo la cara amable de la ciudad sobre la bicicleta.

Al margen, lo hecho por Sevilla es brillante.

“Fue una ‘crono’ muy difícil (la última etapa, ayer), muchos decían que ya tenía ganada la carrera, pero fue muy dura”, señaló Sevilla, quien demostró su profesionalismo y entrega con su equipo, con él y su familia.

“Había hecho el reconocimiento de esta jornada dos veces; primero en tenis y en la mañana me vine con el ‘Chivo’ Velásquez a revisarla con dos bicicletas. Eso hace la diferencia, no quería estar relajado; quería esas ganancias que marcan diferencia”.

No fue fácil, reveló. “Esta carrera es muy complicada. La dificultad también la ponen los ciclistas, la entrega, la lucha. Hay un dicho: la bala no mata, sino su velocidad”.

Con tantos kilómetros encima, Sevilla aún mantiene la vitalidad para seguir sumando trofeos a su palmarés.

“Vamos a disfrutar de este. Me gustaría ayudar a mi equipo para luchar por uno más. Hay corredores jóvenes muy buenos que pueden ganar. Ahora mismo me siento bien. No quiero ponerme límites ni metas, ir día a día, pero si sigo así seguramente lucharé hasta el final”, expresó.

Puntos que pesan

José Julián Velásquez, entrenador del equipo destaca, además del buen rendimiento de Sevilla, quien sumó su cuarto título en el “Duelo de Titanes” (2008, 2012, 2016 y 2019), la labor de todo su grupo que, como él lo describe, es “una máquina” trabajando unido.

“Lo que nos hace más fuertes es la unión, ese sacrificio, esa amistad y el trabajo en grupo que nos caracteriza. Yo creo que en el momento en que el Team Medellín asume el liderato de una carrera es muy difícil quitárselo”.

Puntos que revitalizan esta propuesta ciclística.

Triunfos que los hacen líderes en América

El Team no solo se destaca en Colombia. Los títulos han traspasado las fronteras del país y el continente. Nada más este año, el equipo de categoría continental suma seis trofeos: el Clásico RCN, obtenido ayer, las vueltas a La Independencia (Dominicana), Chiloé (Chile), Uruguay, Colombia y el Tour de Qinghai Lake en China, este último, el más importante del elenco desde su creación.

“El Tour de Qinghai Lake es una carrera 2HC en la clasificación de la UCI, es la competencia con la categoría más alta que hemos corrido y ganado. Antes lo máximo que habíamos disputado eran carreras 2.1 como el Tour Colombia o la vuelta a San Juan. Ganar allá fue muy gratificante”, explica Velásquez.

Además, todos estos triunfos y figuraciones con victorias de etapa, mejor ciclista sub-23, equipos, montaña, entre otros, han hecho que el Team Medellín sea líder del ranquin UCI de América con 1453.16 puntos, posición que los llena de orgullo, pues ningún otro equipo colombiano había alcanzado antes este reconocimiento. Pero la temporada aún no termina, pues en una semana volverán a competencia para defender el título de la Vuelta al Ecuador.

Formar talentos para el World Tour

Gracias a la vitrina que genera correr, figurar o ganar las grandes pruebas del calendario nacional e internacional, el Team Medellín se ha convertido en la plataforma para que ciclistas juveniles hagan su proceso de transición a equipos del World Tour.

“Cada temporada hemos podido lograr que uno de los ciclistas se lance a la máxima categoría de este deporte, lo que muestra que en el equipo le damos la oportunidad y sobre todo la motivación necesaria a nuestros jóvenes de que se proyecten mundialmente”, indica el entrenador.

En 2017, primer año del Team Medellín, Julián Cardona fue fichado por el EF Education First. Un año después la misma escuadra se interesó por el ecuatoriano Jonathan Caicedo, quien venció en la Vuelta a Colombia. Esta temporada fue Harold Tejada quien llamó la atención del Astana.

Fortalecimiento de la

marca ciudad

No hay cosa que le dé más orgullo a Weimar Roldán que correr con el nombre de Medellín en el pecho “me siento un privilegiado de ser parte del equipo de la ciudad, se corre con más orgullo y motivación”, dice el corredor de 34 años.

El Team Medellín, explica el ciclista, es de los pocos equipos llamados como la ciudad que representan “creo que solo somos el Astana (ciudad de Kazajistán) y nosotros, lo que hace que la gente nos vea como el reflejo de la ciudad que representamos”.

“El ciclismo es más social que otras disciplinas y aprovechando eso nos hemos acercado a la comunidad para que nos conozcan más a fondo. Hemos hecho charlas con estudiantes y adultos mayores sobre lo que es la vida de un ciclista y creo que eso crea un vínculo mayor entre el deportista y el aficionado”, destaca el colombo-español .