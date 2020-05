Razones por las cuales se pasa del cielo al infierno

“Hay personas que son muy canallas, hay otros que no lo son pese a cometer ciertos errores. En muchas personas las tendencias agresivas son parte de su estructura. Algunos saben qué hacer con esos impulsos, a muchos los invade momentáneamente y a otros se les vuelve una constante. Lo importante en estos casos es mantener la ética y no hacer de esto un asunto de espectáculo”.

Acosta subraya que no necesariamente, cuando ocurre un incidente como el de Villa, es decir, del hombre contra la mujer, o viceversa, significa que esos seres humanos sean despreciables.

“Hay algunos, no todos, que por mantenerse y conservarse en el pedestal, se enredan. Tiene mucho que ver con lo narcisismo, y para soportar eso, se vuelve muy complejo desde el punto de vista sicológico, ya que, además, el sujeto se va creyendo especial justamente porque se convierte en parte de la admiración de la gente, y eso hace que se ubique por fuera de toda ley o norma”.

Para Lali Bustamante Villanueva, especialista en sicología del deporte y el ejercicio, el tema del maltrato, violencia intrafamiliar u otros hábitos que no se ven con buenos ojos, no solo tiene que ver con los deportistas de alto rendimiento o con alguien que tenga cierto nivel de popularidad.

Manifiesta que esos patrones de comportamiento hacen parte de una programación que se viene desarrollando de generación en generación, y expresa que no se trata de culpar o salvar a la persona de sus conductas, pero que sí es importante reconocer que la parte mental juega un papel fundamental.

“Lo que se implementa a través de la vida es lo que siembran los familiares, es un aprendizaje que se adquiere y se refuerza. Desde la tercera semana de gestación empezamos a recibir mensajes, unos positivos y otros que no son tan buenos, pero para la persona son fundamentales porque es la forma cómo sobrevive y agradece lo enseñado, así sea de una manera inconsciente. Es como un guión mental personal, y esa información que recibimos desde los cero a los siete años de edad es la que reproducimos en la edad adulta. Ahí empiezan las complicaciones”.

Para cambiar aquel guión, Bustamante Villanueva agrega que “se debe hacer consciencia, preguntarse qué quiero en mi vida de ahora en adelante tras una acción indebida, hacer un alto en el camino. Sanar el pasado, no culpar a nadie, y así romper cadenas para no repetir ciclos y no seguir fieles al programa que se dio en la familia. Verse solo le permite al individuo buscar ayuda, ya sea sicológica o siquiátrica para romper circuitos familiares y así relacionarse mejor”.

En ese sentido, Angie Agudelo, trabajadora social de la Universidad de Antioquia, señala que cuando un deportista va encaminado hacia el éxito, lo primordial es que esté rodeado de buenas personas y grandes profesionales, pues más adelante se puede convertir en un ejemplo a seguir.

“Al comenzar su carrera hacia el alto rendimiento, el atleta empieza a cambiar un montón de situaciones. Por tal motivo, el acompañamiento debe ser completamente integral, no solo desde la parte técnica. Si bien el entrenador le va a dar buenos consejos o estímulos, como decirle que es el mejor, la persona necesita apoyo desde otras áreas pues ya empieza a ser referente dentro la sociedad”.

Agudelo recalca que es necesario tener respaldo en el tema mental, familiar y social. “Esto se debe a que el ego del ser humano tiende a crecer, por eso es necesario contar con profesionales y los seres queridos, porque con estos se trabaja el crecimiento en el tema espiritual y, por ende, se logra un equilibrio, más allá de la parte económica o logros”.

La especialista recalca que lo fundamental no solo es hallar buenos deportistas, sino también grandes personas.

Riñe entonces la actitud de deportistas que emergen de un momento a otro, sin cultura y con problemas traídos desde la niñez, cuando se ven cargados de fama, dinero y éxito. Al final, coinciden los especialistas, no saben manejar esa situación que se les presentó en la vida.

“Esa es la responsabilidad adicional cuando se empieza a ser una figura pública. Como seres humanos se tendrán errores, los cuales se convierten en aprendizajes, por eso desde jóvenes es vital escuchar al otro, recapacitar, saberse rodear”. Y así, cuenta Agudelo, se controlará ese ser que “cogió el cielo con las manos” .