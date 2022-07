“La valoración de este Tour fue cero, mala. No se ganó etapa, no estuve entre los diez primeros de la general. Tengo respeto a castigarme y juzgarme, soy el jefe de mí mismo. No hice nada, traté de hacerlo bien, lo intenté, eso es lo más importante, pero siendo realista no se lograron ninguno de los objetivos”, señaló Urán, subcampeón del Tour en 2017.

El paisa, de 35 años de edad, se prepara para disputar la Vuelta a España, en agosto.