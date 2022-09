Urán, quien está al lado de su familia, no duda en capturar el gracioso momento para compartirlo con sus seguidores, aunque con su divertida forma de expresarse, generó amores y controversia en las redes.

“Ay Dios”, fue el título que le puso Rigoberto a su publicación en Instagram y “Vamos por buen camino”, en Twitter. Este empieza con la imagen de su hija de rodillas y mirando hacia el piso.

“Esto es lo que hay, vea”, empieza Urán con tono fuerte, pero a la vez divertido.

“Uno con 18 meses y ya haciendo berrinche, ahh, cuentecito ese. No me mirés rayado, háceme el favor, que te boleteo. Tengo una cantidad de videos tuyos, que te boleteo, te boleteo. ¿Si escucha lo que le digo? No me mirés rayado que te boleteo, culicagada”, le dice Rigo a la menor, quien no le pone atención. Su esposa, Michelle, por su parte, suelta una carcajada.

Luego, al no querer caminar, Rigo se le acerca y dice: “¿Correa o método nuevo?”

Otra mujer que los acompaña le responde al pedalista. “El método nuevo es ponerle la Vaca Loca”.

A lo que Urán prosigue: ¿“La Vaca Lola? Las huevas... hágale pues”.

Luego, Carlota empieza a gatear, pero Urán le dice que camine, pero la bebé no le pone cuidado y se dirige hacia su madre.

“Vea, a toda hora buscando la mama, culigadada”, concluye Urán.