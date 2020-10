El campeón de Francia, Arnaud Démare, del Groupama FDJ, no se volvió loco en “una final inverosímil y difícil” e hizo todo lo posible para lograr doblete en la presente edición del Giro de Italia, algo que ya había presumido hacer desde que ganó la cuarta jornada.

“Esto es increíble. Fue un final muy difícil. Perdí la posición pero no me volví loco, me levanté, seguí a un Astana y me quedé a su rueda. Lancé el sprint y pude ganar”, comentó el ganador de la sexta jornada.

Démare, que suma 12 victorias...