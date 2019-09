Sergio y un premio a la perseverancia

Higuita, que antes de empezar a actuar esta temporada con el EF Education tuvo un tránsito en Europa con el Team español Euskadi, de categoría continental, impresiona con su regularidad, calidad y ambición. Días atrás se lanzó a la fuga en dos oportunidades pero sin fortuna, aunque sí con un fuerte dolor en el hueso coxis y en el pie derecho.

El medellinense, ya ha sufrido caídas, la primera en la jornada seis, rumbo a Ares del Maestrat, donde quedó al margen Urán; la segunda, en la nueve, en Andorra, en pleno descenso, junto a López.

“Ya no contaba con energías, pero sí la oportunidad de mi vida, por eso me fui hasta meta a tope, con el corazón. Si bien tenía la presión de que me alcanzaran Roglic o Valverde pensaba que si ellos lo hacen, yo también puedo ganar, y más porque he trabajado duro para llegar donde estoy”, aseguró este joven de alma generosa, quien le regala, a niños de escuelas de ciclismo, los uniformes de los equipos en los que ha estado para que se motiven a practicar el deporte en el que ya brilla.

El antioqueño confesó que el miércoles estuvo a punto de retirarse de la Vuelta.

“Otra fortaleza fue la energía que sentía de las personas que amo, como mis padres (Leonardo y Marleny), mi hermana (Laura), mi novia (Laura Duque)... estuvieron en la mente en cada momento. Estoy con una lesión en el pie y le dije a mi mamá que iba a retirarme, pero me contestó que oraría para que el dolor desapareciera y, gracias a Dios, logré ganar. Esto se lo merece el equipo luego del inicio tan complicado que tuvimos”.

En su primera gran ronda, Sergio tuvo un estreno de lujo. El habitante en Castilla, pequeñito -1.66 metros de estatura-, aunque con un corazón grande, confirma en España que es otra promesa del ciclismo mundial. Le entregó al país el triunfo de fracción número 35 en su historia en esta competición. Su futuro es tan claro como su sonrisa .