“Siempre había luchado por ganar la Vuelta”: Duarte

Desde hace 11 años no retumbaba tan fuerte el nombre de Fabio Andrés Duarte Arévalo. Ese año, siendo un joven y con un par de años en la disciplina, se coronó campeón del mundo sub-23 en Italia. Fue su entrada triunfal al ciclismo de élite, en el que se ha mantenido vigente por más de cinco lustros. Corrió en equipos como el Geox-TMC, el Team Colombia, el Colombia es Pasión y el EPM. Con ellos figuró en vueltas a la Juventud, Giro de Italia, Vuelta a Asturias, entre otras. Asistió a seis vueltas a Colombia, en las que sumó varias etapas, pero algo le faltaba. Este año llegó al Team Medellín y con el respaldo de Óscar Sevilla, se fue ganando la confianza de José Julián “El Chivo” Velásquez, quien no dudó en jugársela por él como la figura para ganar la Vuelta. Fabio no lo defraudó. El cundinamarqués, de 33 años, logró en la edición 69 un título que había buscado y que ahora celebra con el equipo antioqueño, que alcanzó el bicampeonato de la competencia en tres años como equipo. EL COLOMBIANO habló con el campeón de la carrera, contó cómo fue la estrategia para quedarse con la corona, el apoyo que recibió de Óscar Sevilla y cómo fue disputar el liderato ante su hermano, Álvaro Duarte.

Por fin llegó el título de la Vuelta a Colombia...

“Me siento muy orgulloso porque siempre luché por ganar la Vuelta a Colombia. Lo había intentado desde los 18 años, ya tengo 33 (risas), había estado cerca pero no lo lograba no porque estuviera mal físicamente, sino por suerte, entonces se me complicaba. Ya había sido líder cinco veces y, bueno, esta vez se nos dio, estoy muy feliz, muy orgulloso del equipo que tengo, de su respaldo y también debo agradecer a todos los que me han acompañado en las buenas y en las malas”. ¿Cómo fue el respaldo del Team Medellín en su primera temporada con ellos? “Es primer año con el equipo, pero ya había tenido la oportunidad de correr con Óscar Sevilla, Weimar Roldán, Róbinson Chalapud, nos conocemos de mucho tiempo, con todos tengo una bonita amistad. A ellos les debo este logro”. ¿Cúal fue la estrategia del equipo para retener el título? “Queríamos ganar Vuelta a Colombia y lo buscamos sin importar quién fuera el ganador, porque todos estábamos en condiciones de ganarla. Somos un equipo muy unido y fuimos analizando poco a poco la carrera, ganamos seis etapas, Rbigzon (Oyola) fue líder por unos días y cuando llegaron las fracciones de montaña me dieron la confianza para recuperar el liderato y no soltarlo”.

Desde el comienzo Óscar Sevilla dijo que iba a trabajar para verlo campeón...

“Sí, hace unos años yo estaba corriendo en un equipo italiano y ya no quería estar más allá. Él estaba en el EPM y me trajo a Colombia a su equipo, quería que fuéramos compañeros y siempre ha querido que yo ganara una Vuelta a Colombia. En la etapa de Albán, él atacó para ubicarse en la general pero cuando vio que yo ataqué e iba solo decidió esperarme y dejar sus aspiraciones individuales para ayudarme a ganar”. ¿Qué le ha dicho Óscar después de cumplir el objetivo? “Él es como mi papá, me corrige cuando es necesario y me felicita cuando hago las cosas bien, todos los días me dice que se siente orgulloso de mí, me motiva, me dice que cuente con él para lo que sea, que siempre había soñado con verme ganar, me habla como un padre y cada consejo que me da es bien recibido, tengo mucho que agradecerle”. ¿Y cuál fue la reacción del técnico José Julián Velásquez con la victoria? “‘El Chivo’ está contento por el resultado, es una persona que entiende muy bien a los corredores, no es como la mayoría de los técnicos que va en el carro y piensa que pedalear es fácil, él es diferente, sabe cuándo es un mal momento, sabe qué dificultades pasa uno, yo creo que eso es una manera muy bonita de manejar los corredores porque es como si fuera uno más pedaleando”.

¿Qué sensaciones le dejó correr junto a su hermano y en una etapa haber disputado el liderato de la carrera?

“Estar en competencia con un hermano o un familiar es difícil porque siempre estás pendiente en que vaya bien, que no esté involucrado en caídas o incidentes en las etapas, pero en momentos decisivos sabemos que estamos defendiendo a nuestros equipos”.

Los dos disputaron las etapas de montaña en La Línea y Albán, ¿cómo es pedalear al lado del hermano en momentos tan determinantes?

“Es complicado, en La Línea él me veía a mí como el rival directo, pero yo sentía que habían otros ciclistas cerca. Entonces si atacaba él esperaba que lo atacaran los otros, yo no iba a ir por él porque no me parece justo, pero ya en la final en Albán se planteó diferente la carrera. Hubo muchos ataques y tenía que actuar, tenía que hacer lo mío y no esperar”. Igual los dos entienden que la rivalidad se queda en la carrera... “Sí, claro. En carretera hay roces, él es un poco malgeniado, yo, en cambio, soy más tranquilo gracias a la experiencia que tengo. Apenas terminan las etapas hablamos, nos disculpamos y ya, ahí se queda todo”.

Haber sido campeón del mundo sub-23 en Italia era el logro más grande que tenía, pero ya cumplió el objetivo de ganar la Vuelta a Colombia, ¿se puede decir que son los títulos más importantes de su carrera?

“Sí claro, lo más importante que había hecho hasta ahora era ser campeón del mundo. También fue muy importante para mí figurar en varias etapas del Giro de Italia, pero esta Vuelta a Colombia y el título mundial es lo más importante que he logrado en mi carrera, tuve otros títulos en Europa pero no tan sufridos y anhelados como este”.

¿Por qué disfruta más ganar esta competencia que las de Europa?

“La Vuelta a Colombia es la más importante del país, es el sueño de cualquier ciclista colombiano, ganar la carrera de la casa. Obviamente, vencer afuera genera mucha satisfacción pero ninguna se disfruta más que esta, rodeado de la gente que más quieres”.

¿Qué sigue para el campeón de la Vuelta a Colombia en lo que resta de la temporada?

“Vamos a correr en China, luego disputaremos la Vuelta a Portugal y ya regresamos a Colombia a terminar el calendario. En esas dos carreras internacionales vamos en busca de la victoria, el Team Medellín se identifica por eso, porque somos muy ambiciosos y siempre queremos ganar”.

¿Cuando deje la bicicleta en qué rol se ve?