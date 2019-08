Steven “construye” sus sueños

El Clásico de ciclismo EL COLOMBIANO bajará, entre domingo y lunes festivo, su telón de 2019, con las pruebas de fondo en la modalidad de ruta. Durante el año hubo acción en modalidades de push bike, bicicrós, downhill y cross country. A su vez se realizó el tradicional ciclopaseo y El Reto El Escobero, que abrió, en junio, la etapa rutera. Para las fracciones del fin de semana, las inscripciones se podrán hacer, de manera presencial, entre hoy y mañana, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en esta casa editorial, ubicada en Envigado.

En esta oportunidad el evento recreo-deportivo tendrá su primera etapa, este domingo, entre los municipios de Copacabana y Barbosa. Habrá dos distancias: una de 41.7 kilómetros y otra de 64.7. Ese día habrá una categoría denominada no competitiva, en la que los participantes, como expresó Nelly Villa, coordinadora operativa del certamen, harán prácticamente un ciclopaseo con el placer de contar con las vías libres y seguras. Al día siguiente, se desarrollará un circuito con salida y llegada al frente de Telemedellín (cra. 43F 18-60).

Germán Piedrahíta Fernández, otro de los voceros del Clásico, expresa que es importante llegar al sitio de carrera por lo menos una hora antes del inicio. Ambos días las etapas comenzarán a las 7:00 a.m. El dirigente señala que los participantes no deber injerir licor los días previos a la prueba y que antes y en el transcurso de esta hidratarse bien. Recordó no dejar para último momento la inscripción, pues es difícil aceptar a un corredor el día que comienza el evento. A su vez, aconseja que el corredor lleve en buen estado su cicla.