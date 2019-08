Fuerte para defender su trono

En 2015 se hizo famoso porque, antes de cruzar la meta en la primera etapa, levantó los brazos en señal de victoria, pero un rival lo superó y fue segundo. Ahora vuelve por la revancha. “Tengo el remordimiento de no haber ganado ese año y ahora quiero celebrar de verdad”.

Tras dos años sin participar, el ciclista de 29 años regresa al Clásico para correr en la categoría promocional y superar el top-5 que logró en 2016. “Esta vez me motivé a competir porque el recorrido es mejor que el de los años anteriores, combina zona urbana con rural”.

Junto a su esposo, Mario Henao, participará por segunda vez en la etapa rutera. El objetivo de esta maestra será superar los tiempos que registró el año pasado cuando fue quinta en la categoría damas C. “Esta es una carrera muy versátil, en la que más allá de competir disfrutas pedaleando”.

Luis Alfonso Neira

Ciclista aficionado

Ha participado en 18 ediciones del Clásico y este año tomará la partida en la categoría ejecutiva 70 años y más. “He ocupado el segundo lugar los últimos cuatro años, siempre me ganan en el embalaje, pero me alegra saber que entre más viejo más me acerco al podio (risas)”.