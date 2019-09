“Astana no puede ser siempre el tonto que ataca”: “Supermán” López

Miguel Ángel “Supermán” López (Astana), cuarto de la general, señaló ante la semana decisiva de la Vuelta, que tanto él como su equipo lo darán todo “por lograr lo máximo” en las etapas de montaña, aunque el Astana “no puede ser siempre el tonto que ataca”.

“El Astana es siempre el equipo que pone la carrera patas arriba, los que tiramos a falta de 40 kilómetros mientras que otros se aprovechan del trabajo. Ya estamos cansados de serlos que trabajan. Ayer -lunes- fue un día propicio para poner en dificultad a los demás pero pensamos que Movistar tenía pensado algo parecido, pero no tomó la iniciativa. No podemos ser siempre nosotros los tontos que atacan”

“Supermán”, a 3.59 del líder Primoz Roglic y a 17 segundos de la segunda tercera plaza que ocupa Pogacar, anuncia que en la sierra de Madrid y Ávila saldrá a “darlo todo”.

“Esta semana habrá que correr dándolo todo, por el podio o más cosas, hay que intentarlo para lograr lo que queremos, y eso es ganar. Si no podemos da igual ser cuarto que quinto. Hay que tratar de lograr lo mejor”.

A pesar de que se encuentra fuera del podio, López, tercero en Giro y Vuelta en 2018, considera que en los 5 días que restan de carrera aún pueden suceder muchas cosas.

“Esta semana se presta para ganar mucho o perder todo, puede haber sorpresas, no se sabe. Hay que seguir concentrado, estar cerca de los mejores y ver qué pasa. Tengo aún posibilidades”.

El líder del Astana comentó en la segunda jornada de descanso que tuvo lugar en Burgos, que se excluye del Mundial por estar fatigado después de su participación en el Giro y Vuelta.

“Estaba en la convocatoria pero la semana pasada llamé para confirmar que no voy al Mundial. Tengo fatiga después de mucha competición e ir al Mundial 15 días después de la Vuelta supone seguir entrenando y no me siento fuerte para ir. Es mejor dar la oportunidad a otro corredor”.

El boyacense se refirió a Alejandro Valverde como “un fenómeno increíble” que con casi 40 años aún lucha por ganar la Vuelta, pero señaló que “los jóvenes vienen fuerte, entre ellos Egan Bernal y Pogacar”.