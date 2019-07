Tour-2019: más abierto, más duro

Chris Froome

Ciclista del Team Ineos

El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, gravemente lesionado en una caída durante un entreno en junio volvió a su casa con la nostalgia de no poder estar en la carrera. “Es una gran decepción no estar en el Tour, pero me siento aliviado y en casa en rehabilitación. Le deseo lo mejor a mi equipo Ineos para las próximas tres semanas”, escribió en su Twitter.