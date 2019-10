“Ha sido un año mágico para mí”

Jovial, tranquilo y lleno de ilusión. Así lució este jueves durante un encuentro con los periodistas en Medellín el ciclista Sergio Andrés Higuita, del EF Education, quien vive un año de ensueño.

Además de llegar en 2019 a un equipo protour y correr una de las tres grandes, tocó la gloria al ganar la etapa 18 en la Vuelta a España e integrar la Selección Colombia en el Mundial, con la cual fue cuarto en la prueba de ruta sub-23.

Luego de lo vivido en Vuelta a España, ¿a qué carrera le apostaría en el 2020?

“Creo que el equipo me quiere en el Tour de Francia, este año esa también era la intención, pero luego me llevaron a la Vuelta a España en la cual aprendí muchísimo. La sufrí, la goce y todo lo vivido me permite estar más maduro. El recorrido del 2020 me favorece y pienso que lo puedo preparar bien: es explosivo, de montaña y me podría destacar por mis condiciones”.

¿Qué metas se ha puesto?

“Quisiera estar en los Olímpicos, es un certamen especial en el que uno corre por el país y como colombiano orgulloso quiero estar ahí. Ojalá la Federación defina pronto los seleccionados, me encantaría estar entre los elegidos para preparar bien la pretemporada, las carreras y llegar en el mejor nivel a Tokio para buscar una medalla. El recorrido es duro, pero nos viene bien a los colombianos”.

¿Contar con Rigoberto Urán, un medallista olímpico en el equipo, le da seguridad para querer ir a Tokio?

“Creo que tengo las condiciones para una competencia como estas, es un sueño, sería lindo volver a competir por el país, ya sea trabajando para un compañero o buscando la medalla. Con eso soñamos todos los ciclistas, para nosotros es muy importante correr por Colombia”.

¿Qué ha significado su llegada al EF Education?

“Ha sido un año mágico, de mucho aprendizaje, de crecimiento no solo en lo deportivo sino en lo personal. Además de lo que me han aportado mis compañeros, también el equipo me ha permitido cosas como aprender un segundo idioma, que en el ciclismo de Europa es fundamental para podernos comunicar. Porque así no se hable francés o italiano, tenemos el manejo del inglés y con eso nos ayudamos mucho. Luego quiero seguir con otras lenguas, pues estar en un podio del Giro o del Tour y saber hablar el idioma nativo ayuda mucho”.

¿El triunfo de Egan Bernal, siendo tan joven, 22 años, lo motiva a usted para buscar algo similar?

“Yo le decía a Egan en Italia que respetaba mucho lo que logró y lo admiraba por la forma como asumió esa victoria, porque al ganar es difícil no dejarse distraer por todo lo que te saca de la rutina. Él me dijo que me felicitaba por el gran año que tuve, unas palabras que me llenan de motivación para seguir preparándome y luchar por lograr grandes cosas”.

¿Cómo quiere que la gente y sus rivales lo vean?

“Como un corredor que disfruta estar en la bicicleta, que ama y persevera, un ciclista de lucha porque lo que me he ganado ha sido con un gran esfuerzo. Uno pasa por etapas difíciles, pero quiero que la gente sepa que eso me ha motivado para dar más, nunca claudicar, porque lo importante es seguir en busca de los sueños y alcanzarlos solo se da por medio del trabajo constante y la disciplina”.

¿Qué le han dejado a usted sus formadores?

“El primero que me dejó cosas importantes fue Efraín Domínguez, quien me enseñó desde lo más básico, a montarme en la bicicleta. Luego Fernando Saldarriaga y su hijo Luis Fernando, quienes me acogieron en el club, me llevaron a la profesional y me han guiado para poder llegar a donde estoy hoy”.

¿Cómo le gustaría retribuir lo que usted está viviendo?

“A futuro quisiera tener una Fundación y por el momento apoyo mucho al club Nueva Generación, que es de donde salí. Allí hay muchos niños y trato de compartir con ellos; antes de irme para la Vuelta les lleve uniformes a todos, y les hablé, es bueno que sepan que son importantes”.

¿Qué mejorar para la temporada 2020?

“Son cosas pequeñas, pero con la experiencia uno aprende que son vitales: aspectos de la nutrición, el cuidado físico, el descanso. Uno no cree y temas como de pronto estar de pie en algún momento puede evitar una buena recuperación. Entonces ahora sé que en la preparación debo tener algunas consideraciones para llegar mejor a la temporada” .