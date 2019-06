Roldán repite victoria; Hernández sigue líder de la Vuelta a Colombia

Un desahogo fue para el ciclista paisa Weimar Roldán cruzar primero la meta en Medellín, su ciudad, luego de pedalear 100 kilómetros en la séptima etapa de la Vuelta a Colombia, un circuito urbano que se desarrolló en la capital antioqueña.

El ciclista del Team Medellín y que había sido declarado ganador de la cuarta fracción (Bucaramanga-Barrancabermeja) luego de que Steven Cuesta, del equipo Néctar-Gobernación de Cundinamarca, fuera descalificado, pudo festejar, ante su gente, tras pedalear 2 horas, 2 minutos y 11 segundos, en un circuito de 28 (3,5 kilómetros cada una) vueltas en los alrededores de la unidad deportiva Atanasio Girardot.

“La de hoy si tiene un sabor mucho más dulce. Me dieron la etapa en Barrancabermeja pero no queda uno satisfecho porque no cruzas la meta primero, entonces no hay esa euforia pero hoy ganamos y muy bien, el equipo entregó todo por mi y por fortuna todo salió como lo planeamos. Esta etapa es de todos”, comentó el corredor, que le dio la quinta etapa a la escuadra dirigida por José Julián “El Chivo” Velásquez en la carrera nacional.