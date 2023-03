El Clásico EC, que debido a la pandemia no realiza un certamen presencial competitivo desde 2019, buscó con este tipo de prueba satisfacer las necesidades del corredor recreativo que, inspirado en las gestas de los pedalistas nacionales en el exterior, y motivado por sus desafíos personales, viene mostrando cada vez más interés por medirse a distancias largas sobre la bicicleta.

A tener en cuenta

Botero, quien fue campeón de la categoría de 14-35 años en la primera competencia de ciclomontañismo que disputó el Clásico EC en 1990, comenta que para un fondo los ciclistas tienen que saber en qué condición física y de salud se encuentran.

Dice que si el pedalista ha estado haciendo bien la tarea de entrenar rutinariamente, es decir tres o cuatro veces en semana, lo ideal es que previo a la carrera no haga cambios radicales y descanse dos días antes del evento. “La noche anterior es bueno que su alimentación tenga un alto contenido de carbohidratos, mientras que en la jornada siguiente, en el desayuno, tratar de comer, dos horas antes de empezar a pedalear, buena proteína”.

Santiago, de 50 años de edad y quien aún sigue rodando pero como aficionado, expresa que para aquellos que se inscribieron a última hora y no han venido entrenando, es bueno que salgan a rodar unas dos o tres veces estos últimos días pero no hacer recorridos largos. “Y ya el día de la prueba lo que deben hacer es no excederse. Lo fundamental es que disfruten, que vayan con cautela, al ritmo propio y dentro de lo posible cómodos para poder terminar el recorrido en óptimas condiciones”.

Santiago agrega que lo importante de un evento como el Clásico EC es que permite que las personas se pongan objetivos. “La gente muchas veces necesita un norte para poder animarse a lograr lo que desea. Y ante un reto como tal se prepara, madruga, se esfuerza y se da cuenta que lo que se traza, por muchos sacrificios que se hagan, vale la pena”.

Además, agregó que un encuentro como estos permite no solo conocer personas nuevas o compartir entre amigos y familia, sino que ayuda a que el sector económico se dinamice.

“Cada vez son más las personas que quieren montar, salir del sedentarismo, conocer nuevos lugares a través de la bici. Y el hecho de tener referentes del pedalismo en Europa se convierte en otro motor que los impulsa a sentirse ganadores como ellos”, indicó Botero.