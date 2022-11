“Se tienen dos trazados semiurbanos identificados y aprobados, un plan A y un plan B. En uno de los trazados el río es el gran protagonista, pero ambos quedan dentro del área metropolitana”, dijo el alcalde Pumarejo, según información de El Heraldo. Según lo manifestado por el mandatario, uno de los circuitos pasaría cerca del Malecón del Río Magdalena , que está ubicado en una de las zonas más turísticas de Barranquilla. Sin embargo, aún no hay nada completamente definido, por lo que Barranquilla, de momento, solo es una ciudad que tiene una candidatura y esta debe ser estudiada por la organización del evento de automovilismo; sobre todo por los costos que puede implicar adecuar la capital del Atlántico para la carrera.

“Lo que estamos buscando es que no tenga que tener una inversión pública cuantiosa, sino que este sea un tema de inversión del sector privado, de auspicios, promociones y demás. Cualquier decisión se tomará teniendo en cuenta estudios de impacto socioeconómico, es decir, cuánto nos renta”, dijo Pumarejo en “Emisora Atlántico”.



El presidente Gustavo Petro, que tiene el objetivo de que su gobierno sea austero, había manifestado que la realización de circuito de Fórmula 1 en el país no era una prioridad para la Nación, por lo que no se dispondría de recursos públicos para la logística del mismo.