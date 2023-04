Exilio del Rey de Copas genera pérdidas millonarias para Nacional y la ciudad

Se mantendrá el diálogo en la mesa de convivencia

Óscar de Jesús Hurtado Pérez, alcalde (e) de Medellín, sostuvo este martes que debido a que no se ha llegado a un acuerdo entre Atlético Nacional y los representantes de la barra Los del Sur, el cuadro verde, por el momento, no volverá a usar el estadio Atanasio Girardot. “No sabemos si el tiempo va a ser una semana, un mes, o un año, la posición es que hasta que no se comprometan en la seguridad y en vivir la fiesta del fútbol en paz, Nacional no podrá usar el Atanasio Girardot”, comentó el alcalde encargado.

De igual manera, comentó que este viernes se volverán a sentar a dialogar y que la Alcaldía espera seguir mediando entre las partes para que pueda volver el fútbol del verde al Atanasio.

La reunión del viernes contará con un representante del Ministerio del Interior.