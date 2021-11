Mateo Cardona ramírez

Líder de Arqueros D’Gatos F.C.

“Estaba en la inferiores de Nacional y me dijeron que no debutaría porque no tengo la altura necesaria. Amigos y conocidos me empezaron a pagar para que les tapara. No podía estar en todos los partidos así que mandaba amigos en mi reemplazo. Hoy somos más de 40 arqueros en D’ Gatos y queremos que esta sea una plataforma a nivel nacional”.