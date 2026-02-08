Colombia venció a Marruecos y jugará el Grupo Mundial I de Copa Davis

La Selección Colombia de tenis de campo se clasificó al Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Como visitante, en el Club Deportivo Marocaine en Casablanca, en Marruecos, y sobre tierra batida, el elenco nacional, patrocinado por Colsanitas, dominó 3-1 la confrontación de los play-offs.

Nicolás Mejía fue el encargado de sellar la serie al ganar el cuarto punto frente a Reda Bennani con parciales de 6-1, 4-6 y 6-2, en un compromiso que se extendió durante dos horas y 36 minutos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Alejandro Falla se hizo inalcanzable a falta de un partido, que finalmente no se disputó este domingo por el triunfo anticipado del seleccionado suramericano.

El duelo decisivo enfrentó a las principales raquetas de cada país y, aunque existía presión por el ambiente local, el colombiano partía como favorito.

Mejía mostró su jerarquía desde el primer set, en el que quebró el servicio de su rival en dos ocasiones y dominó con autoridad, permitiendo apenas un punto en contra durante sus juegos de saque.