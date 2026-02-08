x

Colombia venció a Marruecos y jugará el Grupo Mundial I de Copa Davis

La figura de la Selección Colombia fue Nicolás Mejía, que selló la confrontación 3-1. El elenco tricolor vuelve a jugar en septiembre.

  • Nicolás Mejía, figura de Colombia en Copa Davis. FOTO X-FEDECOLTENIS
    Nicolás Mejía, figura de Colombia en Copa Davis. FOTO X-FEDECOLTENIS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 57 minutos
bookmark

La Selección Colombia de tenis de campo se clasificó al Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Como visitante, en el Club Deportivo Marocaine en Casablanca, en Marruecos, y sobre tierra batida, el elenco nacional, patrocinado por Colsanitas, dominó 3-1 la confrontación de los play-offs.

Nicolás Mejía fue el encargado de sellar la serie al ganar el cuarto punto frente a Reda Bennani con parciales de 6-1, 4-6 y 6-2, en un compromiso que se extendió durante dos horas y 36 minutos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Alejandro Falla se hizo inalcanzable a falta de un partido, que finalmente no se disputó este domingo por el triunfo anticipado del seleccionado suramericano.

El duelo decisivo enfrentó a las principales raquetas de cada país y, aunque existía presión por el ambiente local, el colombiano partía como favorito.

Mejía mostró su jerarquía desde el primer set, en el que quebró el servicio de su rival en dos ocasiones y dominó con autoridad, permitiendo apenas un punto en contra durante sus juegos de saque.

Reacción marroquí y fortaleza mental del colombiano

El segundo set presentó un panorama distinto, con un Bennani más agresivo y respaldado por el público del Union Sportive Marocaine Tennis Club. En lo deportivo, el local logró quebrar en el sexto juego, aunque Mejía respondió rápidamente recuperando la ruptura. Sin embargo, el marroquí volvió a imponerse en el décimo game para quedarse con el parcial 6-4 y empatar el compromiso.

Para el set definitivo, el tenista nacido en Bogotá y formado deportivamente en Cali recuperó el control del partido. Mejía quebró en los dos primeros juegos de saque de su rival y tomó una ventaja que administró con solvencia. Aunque Bennani intentó reaccionar, el colombiano mantuvo su solidez y cerró el partido con un 6-2, concretando además la primera victoria de Colombia frente a un país africano en la historia de esta competencia.

Mejía fue la gran figura al aportar dos puntos en la confrontación. En su primer partido derrotó a Taha Baadi con parciales de 6-3 y 6-2.

El otro punto colombiano llegó en el encuentro de dobles, donde Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez superaron a Karim Bennani y Younes Lalami con un doble 7-6, imponiéndose en los tie-breaks por 7-5 y 7-3. La dupla nacional mostró solidez pese a no jugar junta desde hacía tiempo.

Gómez tuvo un debut destacado en Copa Davis, especialmente por su efectividad en la red, tras reemplazar a Cristian Rodríguez en la convocatoria.

Por su parte, Barrientos ratificó su buen momento deportivo luego de conquistar su primer título del año en enero de 2026, siendo pieza clave para que Colombia tomara ventaja parcial de 2-1 en la serie.

Con este triunfo, Colombia alcanzó su objetivo y aseguró su presencia en el Grupo Mundial I de la Copa Davis, instancia que disputará en septiembre.

Siga leyendo: Tras vencer en Australia, Alcaraz ya piensa en ganar el Garros: “Voy a intentar no dejar nada a nadie”

