En la previa al Super Bowl, así fue el Flag Football Game de celebridades que rompió récords de audiencia; J Balvin protagonista

En el juego hubo presencia de celebridades como el influencer Druski y los cantantes Eladio Carrión, Young Miko, Ryan Castro y J Balvin.

    Eladio Carrión, J Balvin y Ryan Castro fueron algunos de los latinos presentes en el Flag Football Game. Foto: Instagram
    J Balvin y su equipo se quedaron con el título del Flag Football Game 2026. Foto: Instagram
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Previo al Super Bowl LX que se disputará este domingo, 8 de marzo, en Santa Clara, California, el ambiente comenzó a encenderse con el juego de celebridades de flag football, una disciplina que podría estar en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El Flag Football Game, un evento que se ha consolidado como de los más esperados previo al gran partido del Super Bowl completó su tercera versión con una importante presencia latina con estrellas de la música y del deporte que engalanaron el evento deportivo.

Lea también: Christian González pone a Colombia en el foco del Super Bowl, un día histórico para el país

El juego enfrentó al equipo del influencer, actor y comediante Druski con el del cantante colombiano J Balvin. En el conjunto del norteamericano estuvo la deportista mexicana Diana Flores, el exjugador de fútbol americano, Michael Vick, el youtuber Deestroying, el cantante de country Kane Brown y la puertorriqueña Young Miko, entre otros.

Por otro lado, el antioqueño J Balvin estuvo acompañado por el exmariscal de campo Cam Newton, el rapero Jay Cinco, el presentador estadounidense Chris Speedy Morman y los cantantes Benson Boon, Eladio Carrión y Ryan Castro.

El equipo de J Balvin se impuso en el Flag Football Game

El partido se disputó en San Francisco, California y terminó con un disputado 50-40 a favor del equipo J Balvin donde la mejor jugadora fue Ashlea Klam, quien profesionalmente se dedica a esa disciplina.

Esta versión, aparte de consolidar al evento como uno de los más esperados previo al juego central, fue reconocido por Ian Trombetta, vicepresidente de marketing social, influencers y contenido de la NFL, como un espectáculo que rompió récord de aficionados conectados a través de YouTube.

J Balvin y su equipo se quedaron con el título del Flag Football Game 2026. Foto: Instagram
J Balvin y su equipo se quedaron con el título del Flag Football Game 2026. Foto: Instagram

El flag football es una modalidad del fútbol americano que se caracteriza por la ausencia de contacto en donde los jugadores deben quitarle una bandera al rival para detener la jugada.

Siga leyendo: ¿Por qué el colombiano Christian González podría ser gran figura en el Super Bowl este domingo?

