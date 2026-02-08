En la previa al Super Bowl, así fue el Flag Football Game de celebridades que rompió récords de audiencia; J Balvin protagonista

Previo al Super Bowl LX que se disputará este domingo, 8 de marzo, en Santa Clara, California, el ambiente comenzó a encenderse con el juego de celebridades de flag football, una disciplina que podría estar en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El Flag Football Game, un evento que se ha consolidado como de los más esperados previo al gran partido del Super Bowl completó su tercera versión con una importante presencia latina con estrellas de la música y del deporte que engalanaron el evento deportivo.

Lea también: Christian González pone a Colombia en el foco del Super Bowl, un día histórico para el país

El juego enfrentó al equipo del influencer, actor y comediante Druski con el del cantante colombiano J Balvin. En el conjunto del norteamericano estuvo la deportista mexicana Diana Flores, el exjugador de fútbol americano, Michael Vick, el youtuber Deestroying, el cantante de country Kane Brown y la puertorriqueña Young Miko, entre otros.