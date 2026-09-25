Victoria de Daniel Felipe Martínez en el CRO Race de Croacia, tras una sequía de dos años

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez volvió a celebrar una victoria internacional después de una larga espera de dos años sin triunfos.

El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe se impuso este viernes en la cuarta etapa de la CRO Race 2026 con un tiempo de 3 horas 43 minutos y 19 segundos , tras protagonizar un emocionante cierre en Rijeka, donde venció, entre el reducido grupo de escapados con un potente sprint.

El podio de la etapa lo complementaron Louis Vervaeke y Domen Novak, mientras Tobias Svarre se mantiene como líder de la clasificación general.

Daniel lanzó un ataque a seis kilómetros de la meta y junto a junto a Vervaeke, Novak y Aimé De Gendt, se fue en busca de la victoria, que logró, gracias a la velocidad y potencia con la que remató el recorrido.

Con esta victoria volvió a celebrar, tras dos años de sequía, sus últimos triunfos habían sido en la Volta ao Algarve de febrero de 2024.

Tobias Svarre sigue como líder de la competencia con un tiempo de 14:34.32 , con una diferencia mínima de cuatro segundos sobre Antonio Tiberi, mientras que Tim Wellens se mantiene en la pelea por el podio a ocho segundos de distancia.

Con su celebración y tiempo registrado, Daniel Felipe Martínez también mejoró algunas casillas en la clasificación y ahora es undécimo de la general, a un minuto y un segundo del líder.

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La quinta etapa de la CRO Race 2026 se disputa este sábado 26 de septiembre, con un recorrido entre Karlovac y Sveta Nedelja de 166,2 kilómetros, con dos ascensos puntuables de segunda categoría: Lović Prekriški, ubicado en el kilómetro 112, y Plešivica, en el 148,5, este último a poco más de 17 kilómetros de la meta.