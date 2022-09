Fue en el campeonato londinense de Wimbledon, que se juega sobre césped, donde Galán empezó a enderezar su temporada. En este evento llegó hasta la tercera ronda, en la que fue eliminado por el norteamericano Brandon Nakashima en tres sets con parciales de 4-6, 4-6, 1-4.

Aunque en julio manifestó en una entrevista con este diario que no tenía dentro de sus planes participar en torneos de cancha dura, por lo que no estaría en el US Open, dio la sorpresa, participó en el último “grande” del año, y con la buena actuación que tuvo igualó sus mejores presentaciones en torneos de Grand Slam, que había sido alcanzar la tercera ronda del Roland Garros de 2020.