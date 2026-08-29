Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¡Impresionante! David Alonso remontó 14 puestos en clasificación y largará quinto en el GP de Aragón

El piloto colomboespañol, David Alonso, corre este domingo en Moto2. ¿A qué hora y dónde ver la carrera?

  • David Alonso tiene chance de podio en Aragón. FOTO: X AsparTeam
    David Alonso tiene chance de podio en Aragón. FOTO: X AsparTeam
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

Luego de sufrir en las prácticas de Moto2 del pasado viernes 28 de agosto en Aragón, David Alonso culminó penúltimo en los registros y se quedó afuera de la Q2, razón por la cual tuvo que remar de atrás y este sábado se enfrentó en la Q1 a otros 9 colegas en el Motorland, circuito de esta ciudad española.

Con más confianza en la pista, Alonso arrancó este 29 de agosto de mejor manera. En los libres previos a la clasificación, el nacido en Madrid hace 20 años dejó buenas sensaciones al escalar al noveno lugar. En Q1 revalidó esa mejoría en comparación con el día anterior.

“Nos faltó alguna vuelta para lograr el paso a la Q2. Cada vez me siento mejor, pero necesito un poco más de tiempo para recuperar la confianza que tenía hace unas carreras. Poco a poco lo estoy consiguiendo y creo que me vendrá bien pasar por la Q1 para estar más tiempo en pista y sentir más la moto”, dijo Alonso después de las prácticas del viernes.

Con más tiempo en pista, como él mismo lo menciona, Alonso demostró su destreza en el circuito ibérico y registró el mejor tiempo de los primeros intentos en la Q1, aunque terminó sufriendo con el turco Denis Öncü, quien quedó a 60 milésimas del piloto cafetero. “Con las uñas”, David se metió a Q2 como cuarto de la primera clasificación del sábado.

Ya en la Q2, el escenario se tornó igual, muy buenos primeros giros; no obstante, en la parte final fue superado. Durante el inicio de la clasificación definitiva, el motorista de madre colombiana registró 1 m 49 s 689, tiempo que no pudo mejorar y fue superado por cuatro pilotos más.

Si se toma en cuenta la penúltima posición en la parrilla de Alonso antes de las qualys del sábado, es un rotundo éxito que salga desde la segunda hilera como quinto en la carrera del domingo en Aragón. Estas remontadas ya son habituales en el campeón de Moto3 en 2024.

El poleman fue Alonso López, mientras que el líder del Mundial de Moto2, Manuel “Manugas” González, partirá en la cuarta casilla por delante de Alonso. Como ya se dijo, el colombiano partirá en quinto lugar con grandes chances de seguir remontando donde se siente más cómodo, en carrera.

Con una latente probabilidad de podio si todo sale bien, David Alonso, piloto número 80 del Aspar Team, correrá este domingo 30 de agosto a las 5:15 a.m., hora de Colombia, con transmisión de ESPN y Disney+.

Marc Márquez voló en Aragón

Nuevamente en su país, el español Marc Márquez brilló. El piloto de Ducati se quedó con la sprint del GP de Aragón de MotoGP. El siete veces campeón de la categoría reina del motociclismo se hizo con la victoria por delante de su hermano, Álex Márquez, quien se recuperó en tiempo récord de su accidente, y del italiano Marco Bezzechi.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

“Sabía que Marco tenía un neumático blando y yo medio así que mi única opción para ganar era tener una buena salida y adelantarlo en la primera curva. Creo que podemos mejorar todavía para el Gran Premio (del domingo)”, explicó Marc Márquez sobre su adelantamiento sobre Bezzechi

La carrera de MotoGP en Aragón está programada para las 7:00 a.m. con transmisión de ESPN y Disney+.

Lea también: ¡Un sueño hecho realidad! La Indycar se correrá en Colombia en el 2028

Bloque de preguntas y respuestas

¿Desde qué posición saldrá David Alonso en el GP de Aragón de Moto2?
David Alonso saldrá quinto en la carrera de Moto2 del GP de Aragón, desde la segunda fila de la parrilla. El piloto colombiano logró avanzar desde una posición muy desfavorable tras superar la Q1 y registrar el quinto mejor tiempo de la Q2.
¿A qué hora corre David Alonso en el GP de Aragón?
David Alonso correrá este domingo 30 de agosto a las 5:15 a. m., hora de Colombia. La carrera tendrá transmisión por ESPN y Disney+, según la noticia.
¿A qué hora es la carrera de MotoGP de Aragón y dónde verla?
La carrera de MotoGP en Aragón está programada para las 7:00 a. m., hora de Colombia, y tendrá transmisión por ESPN y Disney+. Esta es la carrera de la categoría reina, posterior a la participación de David Alonso en Moto2.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos