Video | Golazo de Willer Ditta en el fútbol mexicano; Kevin Mier también fue protagonista

El Cruz Azul rompió una racha de tres derrotas consecutivas en el fútbol mexicano el viernes al vencer de visita 3-1 al Necaxa en el estadio Victoria en el inicio de la sexta jornada del torneo Apertura 2026.

La Máquina del Cruz Azul llegó a nueve puntos y subió al noveno lugar de la clasificación, lo que alivió la situación del director técnico Joel Huiqui, quien ya empezaba a recibir críticas por una mala racha que incluía la eliminación en la Leagues Cup.

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Por su lado, los Rayos del Necaxa, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, acumularon su cuarto partido sin ganar en este Apertura 2026 y se quedaron con siete unidades en la duodécima posición.

Jéremy Márquez marcó el 1-0 para el Cruz Azul con una volea desde los linderos del área, al minuto 23.

El argentino Nicolás Ibáñez hizo el 2-0 al 45’+1 con un disparo desde fuera del área.

Al 53’, tras una combinación con el argentino José Paradela, el defensa colombiano Willer Ditta entró al área y firmó el 3-0 con un toque picado ante la salida del portero.