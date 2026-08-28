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¡Un sueño hecho realidad! La Indycar se correrá en Colombia en el 2028

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, aseguró que la máxima categoría del automovilismo norteamericano se correrá en Barranquilla en 2 años.

  • Alex Char confirmó a Barranquilla como sede de la Indycar 2028. FOTO: X Indycar y Alejandrochar
    Alex Char confirmó a Barranquilla como sede de la Indycar 2028. FOTO: X Indycar y Alejandrochar
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Para los amantes del automovilismo en Colombia, que se corra la IndyCar en el país es todo un sueño. Esta categoría del automovilismo que domina en Norteamérica y que aún mantiene la esencia pura del deporte, como circuitos ovalados y un mismo auto para todos sus competidores, quizá no le compite en cuanto a popularidad a la Fórmula Uno, pero sí es más pareja que la categoría reina.

Barranquilla será la ciudad que recibirá a la IndyCar en 2028, según lo confirmado por su alcalde, Alejandro Char. Sería la primera vez que la competición se corra por fuera de Estados Unidos o Canadá, países que albergan todas las carreras de la IndyCar.

“La IndyCar ya va a correr con nosotros. Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028, va a correr aquí, frente al río”, confirmó Char.

Sin duda alguna, el río Magdalena es el principal atractivo desde lo visual y estético del futuro Gran Premio de IndyCar. No será fácil que la Indy salga de Norteamérica, pero según Char, todo está bien encaminado, algo que celebra.

Además del importante aporte de la ciudad y el proyecto, la intervención de una de las leyendas más grandes de la IndyCar, Juan Pablo Montoya, hizo que fuera posible un acuerdo. El pasado domingo 16 de agosto, cuando el histórico expiloto corrió en la ciudad atlanticense con su hijo, Sebastián, demostró a los ojeadores de la Indycar que Barranquilla era adecuada.

“ya está en el diseño el trazado que será de 4.3 km, una parte por el Malecón, otra parte por la Vía 40 y unas curvas que se están diseñando. Y yo creo que Barranquilla, antes del 2028, es muy probable que tenga la primera prueba fuera de Norteamérica”, afirmó el alcalde.

“Indycar solo está en Canadá y está en Estados Unidos y vendría por primera vez a Barranquilla. La referencia de Montoya es buena porque fue estrella de la Indycar”, culminó el mandatario.

La abre la puerta a la F1

Hace unos años, la misma familia Char avanzó en negociaciones con la Fórmula 1 para llevar a cabo el GP de Barranquilla; sin embargo, inestabilidades en el gobierno colombiano no dejaron que prosperara. Ahora, con la realización de una fecha en el calendario de IndyCar, la “Arenosa” podrá demostrar para qué está hecha y así ganarse otra vez la consideración de la categoría reina.

Lea también: Juan Pablo Montoya le abrió la puerta al Rally Dakar, la única carrera de élite que aún no ha corrido

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se correrá la IndyCar en Barranquilla?
La carrera está prevista para abril de 2028, según confirmó el alcalde Alejandro Char. La noticia no especifica todavía el día exacto.
¿Dónde será el circuito de IndyCar en Barranquilla?
El trazado tendrá aproximadamente 4,3 kilómetros y contemplará sectores por el Malecón y la Vía 40, además de varias curvas que todavía están en diseño.
¿Será la primera carrera de IndyCar fuera de Estados Unidos y Canadá?
Sí. De concretarse el evento, Barranquilla albergaría la primera carrera de IndyCar fuera de Norteamérica, ya que actualmente el campeonato corre en Estados Unidos y Canadá.
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