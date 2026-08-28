¡Un sueño hecho realidad! La Indycar se correrá en Colombia en el 2028

Para los amantes del automovilismo en Colombia, que se corra la IndyCar en el país es todo un sueño. Esta categoría del automovilismo que domina en Norteamérica y que aún mantiene la esencia pura del deporte, como circuitos ovalados y un mismo auto para todos sus competidores, quizá no le compite en cuanto a popularidad a la Fórmula Uno, pero sí es más pareja que la categoría reina.

Barranquilla será la ciudad que recibirá a la IndyCar en 2028, según lo confirmado por su alcalde, Alejandro Char. Sería la primera vez que la competición se corra por fuera de Estados Unidos o Canadá, países que albergan todas las carreras de la IndyCar.

“La IndyCar ya va a correr con nosotros. Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028, va a correr aquí, frente al río”, confirmó Char.

Sin duda alguna, el río Magdalena es el principal atractivo desde lo visual y estético del futuro Gran Premio de IndyCar. No será fácil que la Indy salga de Norteamérica, pero según Char, todo está bien encaminado, algo que celebra.