“Esta oportunidad se la debo primeramente a Dios, a mi departamento que fue donde me formé, como también al entrenador Simeón González, quien estuvo en todo mi proceso de formación en el rugby y mis orientadores actuales. Muchas personas anhelan vivir una experiencia como esta, así que esperamos hacer una grata presentación no solo para adquirir nuevos aprendizajes, sino también para dejar una buena imagen de nuestro país”, indicó Carmen, quien de pequeña integró una selección de La Guajira, pero de baloncesto.

“La verdad ni la incluyo en mi hoja de vida. El básquet no era lo mío, no me sentía bien allí y hasta sufría de bullying. Mi característica en el deporte siempre ha sido la fuerza y mis compañeras en ese tiempo no gustaban de ello, y yo tampoco me sentía cómoda”.

El lugar indicado

En el rugby, asegura, encontró su lugar en el mundo desde que tenía 12 años de edad.

Sus dos hermanas, Ana Milena y Karol, quienes practicaban esta disciplina, la llevaban a los entrenamientos para que no se quedara sola en casa, y aunque no podía jugar con ellas, se fue contagiando de ese ambiente.

“En ese tiempo se podía contar en los dedos de las manos a quienes jugaban rugby en La Guajira. Ahora, nuestra Liga cuenta con 3.700 jugadores, entre mujeres y hombres. Da mucha alegría ver el crecimiento que ha tenido esta especialidad, por eso el compromiso es grande en Sudáfrica, pues sé que soy un referente para todos esos niños y jóvenes que buscan tener experiencias similares en un mañana”, aseguró Carmen, quien además de deportista es entrenadora en su región.

En el Mundial, la pilar tres (delantera) de Tucanes, espera con su carácter, rapidez, potencia y fortaleza, seguir aportando al crecimiento del rugby en Colombia, que después de estar en los Olímpicos de Río-2016, continúa impresionando con sus avances en la élite mundial.