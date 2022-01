La ausencia de Andrés Ricaurte le pesó, careció de ideas claras para remontar y dio ventajas en defensa. El ingreso de Germán Gutiérrez y Luciano Pons no cambió el panorama de los paisas, a los que les faltó contundencia para marcar.

Al final, el Rojo cayó ante Patriotas, dejando la sensación de retroceder con respecto a su debut frente a Tolima, pues no fue contundente en ataque y dejó de sumar ante uno de los equipos que pelea el descenso.

En el primer tiempo, la pelota fue del elenco antioqueño que hizo el desgaste pero no logró concretar, debido a la falta de precisión para rematar las acciones de Díber Cambindo y José Hernández.

Síntesis

Patriotas 2 - DIM 0

Estadio: La Independencia.

Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).

Asistentes: Mauricio Escobar y Róbinson Medina (Risaralda).

Asistencia: unos 3.000 espectadores.

Patriotas: Carlos Mosquera; Jorge Posada, José Luis Moreno(Jonathan Ávila, 71’), Mateo Rodas, Carlos De Las Salas; José Leudo, Leonardo Flores, Ángel Orelien (José Gabriel Ramírez, 64’), Darwin López; Cristian Barrios (Máyer Dávila, 94’), Edward Bolaños (Jorge Mendoza, 94’).

DT: Juan Carlos Niño.

Goles: Víctor Moreno (46’, autogol) y Darwin López (74’).

Expulsado: no tuvo.

Figura: Carlos Mosquera.

Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan David Mosquera, Andrés Cadavid, Víctor Moreno, Yulián Gómez (Germán Gutiérrez, 72’), Adrián Arregui, Juan Carlos Díaz (Luciano Pons, 72’), Jean Pineda, Vladimir Hernández (Brayan Castrillón, 54’); José Hernández (Felipe Pardo, 54’) y Díber Cambindo.

DT: Julio Avelino Comesaña.

Gol: no marcó.

Expulsado: no hubo.

Figura: no tuvo.