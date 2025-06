EE.UU. revela los 12 estadios para el Mundial de Clubes 2025

Es hogar del Atlanta United de MLS (Major League Soccer), de los Falcons de la NFL, cuenta con una gran pantalla luminosa de 360 grados, techo retráctil y una capacidad de 75.000 personas. Habitualmente, es utilizado para conciertos de talla mundial. Aquí tendrán lugar seis partidos, entre ellos los de fase de grupos Chelsea vs Los Angeles FC y Manchester City vs Al ain FC.

Fue inaugurado en 2003, es casa de los Eagles de la NFL, tiene una capacidad de 69.000 personas y alojará cinco partidos de la fase de grupos, entre ellos el de FC Salzburgo vs Real Madrid y Flamengo vs Espérance Tunis.

Es sede de los Seattle Sounders de la MLS, uno de los equipos clasificados al mundial y que jugará como local contra el Atlético de Madrid. Aquí también se realizarán partidos clave como PSG vs Botafogo e Inter de Milán vs Riverplate. El estadio tiene una capacidad para 69.000 personas.

Este es uno de los escenarios más pequeños, pues solo cuenta con una capacidad de 25.000 personas. Recibirá dos partidos: por el grupo f, Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns Fc, y, por el grupo C, Benfica vs Aunkland City.