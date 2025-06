J Balvin hará parte del show de medio tiempo de la final del Mundial de Clubes

La Fifa y Global Citizen anunciaron que los artistas J Balvin, Doja Cat y Tems encabezarán el espectáculo del descanso de la final del Mundial de Clubes de la FIFA que está programado para el domingo 13 de julio de 2025 en el Estadio MetLife de Nueva York.

El paisa se pronunció ante este anuncio diciendo: “De Medellín al MetLife, es un honor poder encabezar el primer espectáculo del descanso de la final del Mundial de Clubes de la Fifa. Es un momento histórico: para mí, para la cultura latina y para todos los niños que sueñan en grande”, dijo.

En contexto: ¡A lo Super Bowl! Presidente de la Fifa confirmó show de entretiempo para la final del Mundial de 2026

Por su parte, la nigeriana Tems está feliz de celebrar el fútbol con su música:

“Vamos a reunir al mundo en un momento hermoso: celebrar el fútbol, sentir la unidad que aporta la música y mejorar la vida de millones de niños a través del fondo para la educación Fifa-Global Citizen. Estoy impaciente: ¡nos vemos en la final del Mundial de Clubes Fifa!”, detalló.

J Balvin ha sido colaborador de Global Citizen desde hace varios años, justamente esta será su cuarta colaboración con esta organización sin ánimo de lucro, tras haber actuado en actos especiales durante la pandemia de la Covid-19, entre ellos One World: Together At Home, Global Goal: Unite For Our Future y Vax Live.