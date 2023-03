El tenista Emmanuel Henao Estrada está cumpliendo uno de sus sueños. Con tan solo 17 años, el jugador nacido en Yarumal y quien heredó de su padre el amor por este deporte, fue becado por la Calvin University, en Michigan, Estados Unidos, para estudiar Ingeniería Civil y Ambiental.

Antes de dedicarse al tenis, Emmanuel fue patinador desde los ocho años de edad, pero pudo más la pasión por la raqueta y por eso desde que cumplió 11 años está consagrado a este deporte en el que ha sido campeón departamental y nacional en las categorías menores.

De esos días en los que entrenaba con su padre (Orlando) en Yarumal, Emmanuel recuerda las maromas que tenía que hacer su progenitor para poderlo entrenar dos o tres horas. “Allá solo hay una cancha de tenis y por eso teníamos que sacar tiempo y cuadrar los horarios para poder practicar”. Así fue durante los tres primeros años.

Luego, gracias a su talento, empezó a prepararse en las canchas de la Liga de Antioquia en Medellín los fines de semana. Y cuando cumplió los 16 años ya lo hizo de manera permanente, todos los días durante seis meses, con el fin de seguir subiendo su nivel.

Admirador de Roger Federer, de quien dice nadie lo supera, a pesar de que ya se retiró, Emmanuel quiere convertirse en uno de los mejores tenistas del país; su dedicación es inmensa.

“Me encanta el nivel competitivo que tiene el tenis –comenta el antioqueño–, además de las sensaciones que me produce mientras estoy en la cancha, en competencia. Este deporte me ha abierto muchas puertas y he tenido un crecimiento que me sirve para mi vida en general”.