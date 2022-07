El fútbol femenino de Colombia, menospreciado por su dirigencia y poco reconocido en el país, acaba de conseguir una hazaña difícil de igualar: en los últimos cinco meses clasificó a tres mundiales con sus seleccionados. La Sub-17 a la Copa Mundo de la India, la Sub-20 a la de Costa Rica y la de mayores a la de Australia y Nueva Zelanda.

Los dos primeros elencos, bajo la dirección técnica del antioqueño Carlos Paniagua, competirán este mismo año. El prejuvenil, del 11 al 30 de octubre, y el juvenil, del 10 al 28 de agosto. El equipo absoluto, orientado por el vallecaucano Nelson Abadía, actuará del 20 de julio al 20 de agosto de 2023, para luego preparar los Juegos Olímpicos de Francia-2024, a los cuales también aseguró cupo.

Por lo anterior, la felicidad invade a sus jugadoras, a los integrantes de los cuerpos técnicos, además de las futbolistas de todo el país, a los formadores en las distintas regiones, a las pioneras del fútbol jugado por mujeres y a quienes se ha enamorado del espectáculo que sus representantes brindan en el terreno de juego.

Luz Estela Zapata, una de las pioneras de este deporte en Antioquia, quien además es coordinadora y fundadora del club Formas Íntimas, no para de festejar: “Esto es un sueño hecho realidad, es como vivir una película, la emoción es total porque se logra algo histórico, igualamos a Brasil, que es la única selección de Suramérica en ir a todos los mundiales”.

Agrega que se sienten orgullosas porque Formas Íntimas aporta seis futbolistas a la Sub-17, cinco a la Sub-20 y el 70% de la mayores estuvo en ese club por 14 o más años.

Carlos Paniagua asegura que para él es un honor y un privilegio hacer historia, al conseguir dos clasificaciones, “darle alegrías al país con dos grupos llenos de talento y dedicación, que dieron todo para quedarse con el cupo y esperamos poder hacer un gran Mundial tanto en Costa Rica como en la India”.

Un proceso de años

Eldy Vanessa Alipio, gerente deportiva del Cali femenino, también expresa su felicidad por la hazaña: “No me sorprende el éxito que han logrado las selecciones Colombia femeninas porque a eso le hemos apuntado desde los clubes y las ligas departamentales, desarrollando competencias desde edades muy tempranas. Seguramente el nivel competitivo seguirá mejorando, medirnos a selecciones europeas nos dará una pauta para revisar hacía dónde tenemos que apuntar para que cada día seamos más fuertes”.

La antioqueña Isabella Echeverri, quien ha hecho parte de los procesos de la Selección, pero en esta ocasión no fue convocada, felicitó por sus redes sociales a la Tricolor y desde México, donde juega con el Monterrey, hizo un llamado a respaldar el fútbol femenino: “Quiero felicitar a cada una de mis amigas y compañeras de la Selección. No existe un momento igual que este, a disfrutarlo sabiendo que hay que ir con el alma por el título (el sábado en Bucaramanga). Darle las gracias a Colombia por apoyar desde todos los estadios y hacer un llamado a que creamos y ayudemos a construir un país donde el género no sea una excusa sino un motivo de orgullo y patria. La oportunidad de cambiar la realidad es responsabilidad de todos”.

Una convocatoria que también hizo la paisa Carolina Pineda, jugadora y entrenadora, quien les pidió a los entes involucrados unirse en pro de un torneo local fuerte, que siga aportando al desarrollo de esta disciplina deportiva.

“Agradecemos a todas las personas que han apoyado y trabajan en el fútbol femenino, los padres de familia que han hecho un gran esfuerzo para sostener los procesos. No podemos seguir realizando esfuerzos aislados de diferentes entes, debemos crear de verdad un plan que nos permita ser potencia y aprovechar tanto talento que hay en el país”.

Es el mismo pedido que han hecho las jugadoras de la Tricolor, como Daniela Arias, quien resalta la importancia de tener un buen torneo local. “La Liga está dando resultados y por eso pedimos a la Dimayor y a los clubes que tengan el compromiso de hacer un campeonato serio para que sigamos mejorando, que planifiquen bien una competencia larga o dos torneos al año”.