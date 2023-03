River Plate, campeón en cuatro ocasiones y el último equipo no brasileño en ganar la Libertadores, en 2018, encabeza un Grupo D en el que se cruzará con el Fluminense, el The Strongest de La Paz y el Sporting Cristal peruano. El Atlético Paranaense, finalista de la última edición de la Libertadores, jugará en el Grupo G junto al también brasileño Atlético Mineiro, Libertad de Paraguay y el Alianza Lima. En esta serie hay dos equipos de un mismo país, porque el Atlético Mineiro venía de las fase previas.

Pons exageró y Ever espera diagnóstico

Luciano Pons le ha marcado a Nacional en los últimos tres clásicos paisas. En cada uno hizo un gol. El cuadro verde es, junto al América de Cali, el equipo contra el que más veces ha celebrado desde que llegó al DIM en enero de 2022.

La efectividad que ha tenido contra los verdolagas llevó a que en el clásico que se jugó el fin de semana lo marcaran con fuerza. En una de las últimas jugadas del primer tiempo el argentino se llevó la pelota hacia el rincón del tiro de esquina para protegerla. En ese momento, mientras Cristian Castro Devenish lo marcaba, Jhon Solís lo empujó. El atacante sintió el contacto, se tiró al suelo y exageró las consecuencias del golpe.

El hecho generó una pelea entre los jugadores que calentó los ánimos, tanto dentro de la cancha –donde fue necesaria una intervención del técnico David González– como en las tribunas del Atanasio, y la expulsión de Castro. Mientras los jugadores discutían, los aficionados del DIM que estaban en las tribunas norte y oriental iniciaron una silbatina en contra de los de Nacional que generó roces entre las dos hinchadas (que por fortuna no pasaron a mayores). Todo como consecuencia de la exageración de Pons, algo que se pudo evitar. “Lo que más me preocupaba es que nos estábamos yendo mucho del lado de la afición, y ellos actúan con el corazón. Por eso nosotros intentamos apartarnos, calmar los ánimos, porque si no la situación se hubiese complicado y esa no era la idea”, aseguró Daniel Torres en rueda de prensa. Por otro lado, el DIM sigue sumando jugadores en el departamento médico. A Andrés Ricaurte (operado el viernes), Andrés Ibargüén y Díber Cambindo, se sumó Ever Valencia, que sufrió una lesión muscular en el clásico de la que aún no se tiene diagnóstico. Todo esto con la fase de grupos de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina y con un rendimiento bajo en Liga que lo tiene fuera de los ocho, con 12 puntos.