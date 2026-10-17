Wilmar Paredes pegó primero en el Clásico RCN 2026: se vistió de líder y dedicó su victoria

Wilmar Paredes comenzó con autoridad su participación en el Clásico RCN 2026. El ciclista del Team Medellín EPM se impuso en la primera etapa, con llegada en Zipaquirá, y se convirtió en el primer líder de una de las carreras más importantes del calendario nacional. Kevin Castillo y el Pony Osorio lo escoltaron en la meta.
La competencia arrancó con la participación de 17 equipos y 169 corredores. Kevin Serrano fue el único ciclista que no tomó la partida en esta primera jornada, que tuvo emoción desde los kilómetros iniciales y terminó definiéndose con un contundente sprint final.
La etapa comenzó con una fuga numerosa integrada por Juan Aristizábal, Juan Diego Estupiñán, Brayan Molano, Cristian Pérez, Camilo Monroy, Juan Manuel Viveros, Juan Felipe Medina y Hernán Darío Gómez. Los escapados consiguieron una ventaja superior a los dos minutos frente al pelotón principal.