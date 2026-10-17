Investigan la muerte de un joven de 18 años en Medellín: habría sido empujado desde un edificio

Las autoridades investigan la muerte de Santiago Alexánder Arboleda Cano, un joven de 18 años que falleció -según un informe oficial de la Secretaría de Seguridad de Medellín- tras ser empujado al vacío desde una edificación del corregimiento de San Antonio de Prado.

De acuerdo con el reporte, el hecho se registró el viernes 16 de octubre y fue conocido por las autoridades a través de una llamada a la línea de emergencias 123.

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Hacia las 7:00 de la noche, unidades de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) de la Policía Nacional, en coordinación con el fiscal encargado del caso, realizaron la inspección técnica al cadáver.

El reporte señala que el joven presentaba lesiones ocasionadas, presuntamente, después de haber sido empujado al vacío.