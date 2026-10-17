Así suena What Is Enough, la canción que Harry Styles le dedicó a Liam Payne en un concierto en Nueva York

Harry Styles presentó en vivo una canción inédita dedicada a Liam Payne durante su concierto del viernes 16 de octubre en el Madison Square Garden, en Nueva York. La interpretación coincidió con el segundo aniversario de la muerte de su antiguo compañero de One Direction, quien falleció en 2024.

Siga leyendo: Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: ¿habrá una colombiana en la pasarela?

La canción, titulada What Is Enough, fue escrita por Styles en memoria de Payne, con quien compartió escenario durante su paso por One Direction, la agrupación británica que integraron junto con Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik.

Antes de interpretar el tema, Styles se dirigió al público que asistió al concierto y recordó la pérdida de uno de sus amigos más cercanos. ”Hoy hace dos años perdí a uno de mis amigos más cercanos”, dijo el cantante, según reportó el medio estadounidense TMZ.