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Así suena What Is Enough, la canción que Harry Styles le dedicó a Liam Payne en un concierto en Nueva York

Styles y Payne hicieron parte de One Direction, un grupo musical impulsado por un concurso de televisión.

  • Harry Styles y Liam Payne fueron compañeros en One Direction. Foto: Getty.
    Harry Styles y Liam Payne fueron compañeros en One Direction. Foto: Getty.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Harry Styles presentó en vivo una canción inédita dedicada a Liam Payne durante su concierto del viernes 16 de octubre en el Madison Square Garden, en Nueva York. La interpretación coincidió con el segundo aniversario de la muerte de su antiguo compañero de One Direction, quien falleció en 2024.

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La canción, titulada What Is Enough, fue escrita por Styles en memoria de Payne, con quien compartió escenario durante su paso por One Direction, la agrupación británica que integraron junto con Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik.

Antes de interpretar el tema, Styles se dirigió al público que asistió al concierto y recordó la pérdida de uno de sus amigos más cercanos. ”Hoy hace dos años perdí a uno de mis amigos más cercanos”, dijo el cantante, según reportó el medio estadounidense TMZ.

Styles también habló sobre la importancia de acompañarse en momentos difíciles. “Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por situaciones similares. Espero que no. Pero en realidad, se trata simplemente de cuidarnos los unos a los otros”, expresó.

Luego explicó que había escrito la canción para un amigo y pidió permiso al público para interpretarla.

Payne murió en octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

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Styles y Payne formaron parte de One Direction desde 2010, cuando el grupo se constituyó durante el programa británico The X Factor. La banda alcanzó reconocimiento internacional antes de entrar en una pausa indefinida en 2016.

La presentación de What Is Enough marcó un homenaje público de Styles a Payne en la fecha del segundo aniversario de su muerte.

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